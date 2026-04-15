Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Por que o dono da 'Choquei' foi preso em operação da PF?

Raphael Sousa Oliveira é suspeito de gerenciar a parte midiática de um esquema de lavagem de dinheiro e apostas

Raphael Sousa Oliveira: jovem de 31 anos é dono de uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, a 'Choquei' (@raphaelsoux/Instagram/Reprodução)

Raphael Sousa Oliveira: jovem de 31 anos é dono de uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, a 'Choquei' (@raphaelsoux/Instagram/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13h53.

Tudo sobrePolícia Federal
Saiba mais

Raphael Sousa Oliveira, dono da página de notícias e fofocas "Choquei" foi preso nesta quarta-feira, 15, pela Polícia Federal em um condomínio de luxo em Goiânia.

A prisão aconteceu durante a Operação Narco Fluxo, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior.

Também foram presos os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. 

Por que o dono da 'Choquei' foi preso?

Segundo a Polícia Federal, Raphael é suspeito de ter recebido altos montantes do esquema criminoso para publicar conteúdos favoráveis aos cantores envolvidos e a plataformas de apostas. O blogueiro seria o "operador de mídia" da organização.

Após a prisão, o suspeito prestou depoimento na sede da PF em Goiânia por cerca de uma hora. Segundo a CNN, ele declarou que fatura R$ 400 mil por mês com a página de forma legalizada.

A defesa do blogueiro afirmou à TV Anhanguera que não sabe quais são as acusações contra seu cliente e que a única relação da "Choquei" com os MCs é profissional.

Agora, ele segue detido na PF mas será transferido para um presídio na capital de Goiás.

Quem é Raphael Sousa Oliveira, dono da 'Choquei'?

A página de notícias e fofocas "Choquei" já acumula mais de 27 milhões de seguidores no Instagram e é uma das maiores do Brasil. A conta é conhecida por publicar conteúdos sobre bastidores de novelas, reality shows e outros programas televisivos, além da vida pessoal de celebridades.

A "Choquei" tem mais de 73 mil publicações e é embaixadora de uma plataforma de apostas online. 

Em sua conta pessoal, Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, tem mais de 1,4 milhão de seguidores e costuma publicar conteúdos sobre seu trabalho e sua vida pessoal, com muito conforto e viagens ao redor do mundo. 

Raphael é dono das duas empresas ligadas à página, ambas com sede em Goiânia, segundo a Receita Federal. 

O que é a Operação Narco Fluxo?

A operação tem como alvo uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores. As investigações apontam que o grupo utilizava operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos.

A ação é um desdobramento de apurações anteriores que já indicavam a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais. Ao todo, cerca de 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e prisões temporárias, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos.

Os mandados são cumpridos em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. A operação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Também foram determinadas medidas para bloqueio de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades do grupo e preservar recursos para eventual ressarcimento.

Durante as ações, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que devem auxiliar no avanço das investigações.

Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Acompanhe tudo sobre:Polícia Federal

Mais de Brasil

Decisão no 1º turno e percepção sobre Flávio: os sinais da Genial/Quaest

Serviços digitais de SP atingem 25,3 mi de usuários e crescem 155% em um ano

Os dois fatores que derrubam a popularidade de Lula, segundo CEO da Quaest

Escala 6x1: Relator da CCJ da Câmara dá parecer favorável à PEC

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Quase um bilhão de pessoas usam o ChatGPT semanalmente, diz presidente da OpenAI

Pop

BBB 26: 'Modo Turbo' continua e enquete aponta quem sairá neste Paredão

Mundo

Eleições no Peru: Sánchez avança e deve enfrentar Fujimori no 2º turno

Negócios

Fintech Belvo cria robô que negocia dívidas por telefone