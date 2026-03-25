Polícia Federal faz operação contra fraude de R$ 500 milhões na Caixa

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 25, uma operação para investigar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões.

Entre os alvos de busca e apreensão estão o empresário Rafael Góis e o ex-sócio Luiz Phillippe Gomes Rubini, ambos ligados ao Grupo Fictor.

A investigação apura crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PF, o grupo teria atuado por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e do uso de empresas para movimentar e ocultar recursos ilícitos.

Foram autorizadas quebras de sigilo bancário e fiscal, além do bloqueio de cerca de R$ 47 milhões em bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros. Até o momento, 13 suspeitos foram presos entre os 21 mandados de prisão preventiva.

Suspeita de ligação com crime organizado

De acordo com a apuração, o esquema pode ir além de fraudes bancárias e envolver estruturas de lavagem de dinheiro associadas ao crime organizado. Há indícios de conexão com o Comando Vermelho, que estaria ampliando sua atuação no interior de São Paulo.

Rafael Góis é fundador do Grupo Fictor, holding criada em 2007 com atuação em setores como alimentos, mercado financeiro, infraestrutura, energia, agronegócio e imobiliário.

Com formação em Administração pela Universidade Candido Mendes, iniciou a carreira no mercado financeiro ainda jovem e liderou a expansão do grupo, que passou a investir em private equity a partir de 2013.

O conglomerado chegou a reunir cerca de dez empresas, com presença internacional e escritórios em Miami e Lisboa, além da sede em São Paulo.

Já Luiz Phillippe Gomes Rubini deixou a sociedade no fim de 2024. Ele teve papel relevante na expansão da empresa, com atuação na prospecção de negócios e articulação institucional, especialmente durante o período de crescimento acelerado do grupo.