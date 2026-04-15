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Por que MC Ryan e Poze do Rodo foram presos pela PF nesta quarta

Investigações indicam que o grupo movimentava mais de R$ 1,6 bilhão em um sistema para ocultar e dissimular valores

Polícia Federal: policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, São Paulo e Mato Grosso (Polícia Federal/Arquivo/Divulgação)

Polícia Federal: policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, São Paulo e Mato Grosso (Polícia Federal/Arquivo/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09h00.

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira, 15, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo durante a Operação Narco Fluxo, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior.

Segundo o G1, Ryan foi detido em uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Outros influenciadores também foram presos na ação.

O que é a Operação Narco Fluxo?

A operação tem como alvo uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de um sistema estruturado para ocultar e dissimular valores. As investigações apontam que o grupo utilizava operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos.

A ação é um desdobramento de apurações anteriores que já indicavam a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais. Ao todo, cerca de 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e prisões temporárias, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos.

Os mandados são cumpridos em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. A operação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Também foram determinadas medidas para bloqueio de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades do grupo e preservar recursos para eventual ressarcimento.

Durante as ações, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que devem auxiliar no avanço das investigações.

Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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