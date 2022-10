Por que Lula não vai participar do debate no SBT?

O debate presidencial promovido pelo pool formado pelas emissoras SBT, CNN, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e as rádios Nova Brasil e Eldorado está marcado para esta sexta-feira, 21, às 21h30.

O evento seria o segundo encontro no 2º turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). A Band organizou o primeiro encontro entre os candidatos no domingo, 16.

Lula, porém, informou na última terça-feira, 18, que não irá participar do debate. Segundo a campanha do petista, o candidato não poderá comparecer ao debate por uma incompatibilidade de agendas. De com as regras aprovadas por representantes dos candidatos, o debate será substituído por uma entrevista com Bolsonaro. Carlos Nascimento mediará o evento.

O candidato à Presidência pelo PT cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira, o segundo maior colégio eleitoral do país. Lula participou de caminhada em Teófilo Otoni (MG). Às 17h, o ex-presidente participará de caminhada em Juiz de Fora (MG). Antes da caminhada em Juiz de Fora, Lula conversará com a imprensa no hotel Trade (Av. Presidente Itamar Franco, 3800). A entrevista e a caminhada serão transmitidas pelas redes do ex-presidente.

Veja as datas dos debates para presidente no 2º turno

Está previsto até o fim da campanha mais um debate para presidente no segundo turno:

28 de outubro (sexta-feira) – Globo

Quando será o 2º turno das Eleições 2022?

Para os cargos de presidente e de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

