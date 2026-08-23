Augusto Cury anuncia que não participará do debate presidencial

Quatro candidatos à Presidência anunciaram que não participarão do debate presidencial promovido pela Band nas eleições de 2026, na noite de hoje, 23. Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) anunciaram a ausência após a confirmação da falta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros candidatos.

Cury anunciou a desistência da participação na porta da emissora, momentos antes do início do debate.

A desistência dos candidatos amplia o esvaziamento do primeiro debate presidencial da eleição de 2026. Lula já havia indicado que não pretende participar de encontros que, segundo ele, sirvam apenas para “ouvir bobagem”. O senador Flávio Bolsonaro (PL), por sua vez, condicionou sua participação nos debates à presença do petista.

Com a desistência de Zema, Cury (Avante), Lula (PT) e Bolsonaro (PL), o debate terá a participação apenas de Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

Ausência de candidatos marca debates das eleições de 2026

A ausência de candidatos nos debates tem se repetido desde o início da campanha eleitoral. Nos estados, nomes que aparecem à frente ou em posições competitivas nas pesquisas também deixaram de participar dos primeiros encontros promovidos por emissoras de televisão.

Sergio Moro (PL) desistiu de última hora do primeiro debate no Paraná. Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, Roberto Cidade (União Brasil), no Amazonas, e Daniel Vilela (MDB), em Goiás, também não compareceram aos primeiros confrontos.

Especialistas ouvidos pela EXAME avaliam que a estratégia está relacionada ao cálculo eleitoral. Candidatos com vantagem nas pesquisas ou alto grau de conhecimento entre os eleitores podem considerar que a exposição em debates oferece mais riscos do que oportunidades, principalmente diante da possibilidade de ataques, gafes ou declarações com repercussão negativa.

A estratégia, porém, também pode gerar desgaste e reduzir as oportunidades para que eleitores comparem diretamente propostas e posicionamentos dos candidatos.