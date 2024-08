O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 30,9% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, seguida, na segunda posição, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 21,6%, aponta a pesquisa do instituto Veritá, divulgada nesta terça-feira, 27.

Na terceira posição, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 14,2%. Datena (PSDB) tem 6,3%, empatado tecnicamente com a Tabata Amaral (PSB), com 5,8%, e Marina Helena (NOVO), com 3,6%. Bebeto Haddad (DC) tem 1,7% e os demais candidatos não somam mais de 1%, cada. Os entrevistados que afirmaram que não sabem são 9,7%, e quem vai votar branco ou nulo soma 5,4%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto de Uberlândia sobre a corrida eleitoral em São Paulo, mas a primeira realizada neste ano. O levantamento de dezembro de 2023 considerava diversos nomes que hoje não estão oficialmente na disputa.

Essa é a primeira pesquisa eleitoral que mostra o ex-coach na liderança em São Paulo. No Datafolha divulgado na última semana, Marçal apareceu empatado tecnicamente com Boulos e Nunes na liderança.

Pesquisa Veritá em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 30,9%

Guilherme Boulos (PSOL): 21,6%

Ricardo Nunes (MDB): 14,2%

José Luiz Datena (PSDB): 6,3%

Tabata Amaral (PSB): 5,8%

Marina Helena (NOVO): 3,6%

Bebeto Haddad (DC): 1,7%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Indecisos, 9,7%.

Brancos e Nulos: 5,4%