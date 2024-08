Pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta sexta-feira, 30, aponta para um empate triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Numericamente à frente, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 24% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que registra 22%, e pelo atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 19%.

Pela margem de erro, que é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. No segundo pelotão da pesquisa está o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que soma 8% das intenções de voto, empatado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que também tem 8%. Marina Helena (NOVO) pontua com 2%, e os demais candidatos não somam 1% cada. O levantamento também menciona Fernando Fantauzzi (DC), mas ele não é candidato na disputa.

Essa é a segunda pesquisa do instituto de Niterói, no Rio de Janeiro, sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Na comparação com levantamento anterior, divulgado em junho com os mesmos nomes presentes na nova pesquisa, o ex-coach foi quem mais cresceu, após subir 15 pontos percentuais, indo de 9% para 24%. O atual prefeito oscilou dois pontos negativos, dentro da margem de erro, passando de 21% para 19%. Já o deputado do PSOL oscilou dois pontos percentuais positivos, indo de 20% para 22%.

A pesquisa é a terceira nesta semana que mostra Marçal na liderança. Segundo o instituto Veritá, o candidato do PRTB tem 30,9% das intenções de voto, enquanto Boulos, na segunda colocação, tem 21,6%, e Nunes, em terceiro, 14,2%. O levantamento da Futura mostra Marçal com 25,2%, seguido por Boulos com 23,3%. No Datafolha, divulgado na última semana, o influenciador apareceu empatado tecnicamente com o deputado e o prefeito na liderança.

Pesquisa para prefeito de São Paulo:

Pablo Marçal (PRTB): 24%

Guilherme Boulos (PSOL): 22%

Ricardo Nunes (MDB): 19%

Datena (PSDB): 8%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (NOVO): 2%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Fernando Fantauzzi (DC): 0%

Nenhum deles: 7%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 101%, e não 100%.

Marçal lidera entre homens e Boulos entre as mulheres

O levantamento mostra que Marçal lidera as intenções de voto entre eleitores das zonas leste e norte, onde registra 25% e 29% da preferência eleitoral. Já Boulos lidera no centro da capital paulista, com 36%, contra 3% do ex-coach na região, e na zona oeste com 27%.

Nunes sai na frente na zona sul, seu reduto eleitoral, com 22%. No entanto, o percentual é apenas um ponto a mais do que o registrado pelos adversários do PRTB e PSOL. O candidato à reeleição também aparece bem no centro, com 29% das intenções de voto, mas vai pior na zona leste, com 15%. No recorte regional, os demais candidatos não registram pontuações significativas.

No recorte por gênero, Marçal lidera entre os homens, com 34%, contra 21% de Boulos e 18% de Nunes. O influenciador, por outro lado, perde para o deputado e o prefeito entre as mulheres, eleitorado em que registra 15%. Nesse segmento, o candidato do PSOL lidera com 23%, seguido pelo adversário do MDB, que soma 20%.

No quesito idade, Marçal vai melhor entre as pessoas de 18 a 44 anos, com mais de 30% nas três faixas etárias. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, ele vai pior, com 15%. Boulos, por sua vez, lidera entre os idosos, com 26%, e Nunes entre os que têm de 45 a 59 anos. No recorte por renda familiar, Nunes lidera apenas entre aqueles que ganham até um salário mínimo e vai pior entre os que têm renda acima de 20 salários mínimos.

Marçal se destaca entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos e os que ganham acima de 20 salários mínimos. Boulos vai bem entre os que ganham de 1 a 2 salários mínimos e lidera com folga entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos. A pesquisa também aponta que 21% das pessoas que recebem até um salário mínimo não sabem ou não quiseram responder em quem votarão.

Apoio político

O instituto também consultou os eleitores sobre a preferência de voto para um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A maioria, 34%, respondeu ter preferência de voto pelo candidato apoiado por Lula. Outros 24% disseram não ter preferência de apoio por nenhum deles.

A preferência de voto por um candidato apoiado por Bolsonaro somou 19% e, em Tarcísio, 17%. Não sabe ou não respondeu somaram 6%.

Nesse sentido, a pesquisa também mostra que 60% dos entrevistados souberam afirmar que Boulos é o candidato do presidente da República. Os que não sabem ou não souberam responder somaram 39%. Já no campo da direita, apenas 37% disseram que Nunes é o candidato do ex-presidente. A maioria, 58%, apontou não saber ou não respondeu. E 3% disseram que Bolsonaro está apoiando Marçal.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-05409/2024 e ouviu 1.250 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.