Polícia do Rio realiza operações contra suspeitos de causar incêndios

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), do Rio de Janeiro, realizaram operações para responsabilizar suspeitos de incêndios criminosos em parques do estado. Os agentes estiveram em Niterói, na capital carioca e na região serrana na segunda-feira, 16. Até o momento, cerca de 20 pessoas foram identificadas e estão sendo investigadas. Em Petrópolis, um adolescente foi levado à delegacia com seu pai por causar a destruição de grandes áreas de vegetação no distrito de Pedro do Rio, no último domingo, 15.

De acordo com a instituição, a ação foi realizada com apoio de delegacias distritais do interior. As operações envolvem perícias de local, oitiva de testemunhas e análises de imagens de câmeras de segurança. Em entrevista à Agência Brasil, o chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Eduardo Viveiros de Castro, disse que os incêndios no parque "certamente" foram causados por pessoas.

"Tanto a Polícia Federal como o ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade] possuem investigações abertas. A gente só consegue fazer a perícia depois de apagar o fogo. Mas a origem mais provável são as áreas rurais vizinhas ao parque. E, sendo assim, é uma prática criminosa porque não é permitido fazer queimada neste período. O que podemos dizer é que não existe registro de incêndio natural nessa região. Não temos registro de raios há meses aqui. Então certamente alguém pôs fogo. A questão é se foi intencional ou não", disse o biólogo.

Gabinete de crise

Para intensificar o combate às queimadas no estado, o governador Cláudio Castro anunciou na última quinta-feira, 12, a criação de um gabinete de crise. Desde o anúncio, cerca de 1.280 incêndios foram combatidos. No sábado, 14, o governador determinou que 40 unidades de conservação deveriam ser fechadas para proteger a população.

Um plano para lidar com a escassez também foi apresentado pelo governador em uma entrevista coletiva na segunda-feira, 16. Como uma das ações do plano, serão disponibilizados carros-pipas para as regiões afetadas, principalmente para as escolas, creches e hospitais.