Claudio Castro é absolvido após TRE-RJ formar maioria contra cassação

O GLOBO reuniu os principais argumentos de cada integrante do plenário.

Abriu a discordância em relação ao voto do relator ao defender a absolvição dos acusados. Para o desembargador, apesar dos indícios de irregularidades na contratação de funcionários para os projetos da Fundação Ceperj e Uerj no período pré-eleitoral, não ficou comprovada finalidade eleitoreira para beneficiar a chapa do governador Cláudio Castro nas eleições de 2022. Granado frisou que as provas apresentadas, como os depoimentos de contratados para esses projetos, não possuem “automática repercussão na lisura e equilíbrio do processo eleitoral”.

Granado rebateu o argumento do relator de que o decreto estadual 47.978, assinado por Castro em março de 2022, teria ampliado o escopo da Fundação Ceperj. Para o magistrado, a medida não representou uma “inovação ilegal” no funcionamento da Ceperj e apenas consolidou atribuições que já competiam às instituições que a formaram após a fusão da Fundação Escola do Serviço Público (Fesp) e a Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (Cide). O magistrado enfatizou que a medida contou ainda com parecer jurídico favorável da Procuradoria-Geral do estado e que a maior parte das parcerias da fundação foi firmada antes do decreto.

Gerardo Carnevale Ney da Silva

Também votou pela absolvição dos acusados e contra o parecer do relator. O magistrado entendeu que não há comprovação de repercussão eleitoral de possíveis irregularidades dos projetos da Ceperj e Uerj, ou ainda “prova inequívoca” da existência de ordens partidas dos detentores de funções superiores para os executores das ações apuradas.

— Se há ato de improbidade, tem que indicar com prova robusta a sua repercussão no âmbito eleitoral — explicou. — Gostaria de poder esclarecer como 24 mil funcionários conseguem produzir 4 milhões votos, que foi o número de eleitores que votaram no governador, e de que maneira prejudicaram o outro candidato. Qual o link que se faz entre esses números? 24 mil foram contratados, mas conseguiram produzir 4 milhões de votos para Claúdio Castro? — questionou.

Para o magistrado, o caso não deve ser, portanto, julgado na seara eleitoral e não compete à Justiça Eleitoral analisar os indícios de improbidade e irregularidades administrativas apresentados.

— A improbidade é flagrante, mas não é flagrante a vinculação ao resultado eleitoral — concluiu.

Em relação à Uerj, assim como Granado, Carnevale lembrou que o reitor da universidade, Ricardo Lodi, foi candidato a deputado federal pelo PT, partido adversário do governador no pleito. Também destacou que os gastos com as contratações, de R$ 220 milhões, não são significativos diante do volume do Orçamento total do estado, de cerca de R$ 90 bilhões, ao argumentar que não ficou comprovada a repercussão eleitoral de sua execução.