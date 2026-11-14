Proclamação da República cai no domingo: quem trabalha recebe em dobro?

O feriado da Proclamação da República será celebrado neste domingo, 15. Apesar de cair no fim de semana, a data continua sendo um feriado nacional, previsto em lei. A coincidência com o domingo, porém, não significa que a folga de quem trabalha será transferida automaticamente para a segunda-feira, dia 16.

Para quem trabalha aos domingos, a data pode gerar dúvidas sobre direito a remuneração e descanso. As regras variam conforme a jornada, a atividade profissional e os acordos ou convenções coletivas da categoria.

Em geral, o trabalho em feriados deve ser compensado com uma folga em outro dia ou remuneração em dobro, quando não houver compensação.

15 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

A Proclamação da República é um feriado nacional, e não um ponto facultativo. A data foi estabelecida como feriado pela Lei nº 662, de 1949, e integra o calendário oficial brasileiro.

Neste ano, o dia 15 de novembro cai em um domingo. Isso não altera sua classificação nem cria, por si só, um dia de descanso adicional na segunda-feira.

Ponto facultativo é uma situação diferente: costuma ser aplicado à administração pública, permitindo a dispensa de expediente conforme as regras de cada órgão. Não significa que empresas privadas sejam obrigadas a liberar seus funcionários.

Quem trabalha no feriado tem direito a pagamento em dobro?

A legislação prevê que o trabalho em feriados seja compensado. De acordo com a Lei nº 605/1949, quando não é possível suspender as atividades, o trabalhador deve receber remuneração em dobro, salvo se o empregador conceder outro dia de folga.

Na prática, quem for escalado para trabalhar no feriado pode ter direito a:

Folga compensatória: descanso em outro dia, conforme as regras aplicáveis;

Pagamento em dobro: quando o trabalho no feriado não for compensado com folga.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) também estabelece que o trabalho prestado em domingos e feriados, quando não compensado, deve ser pago em dobro.

Quem já folga aos domingos ganha descanso na segunda-feira?

Não automaticamente. Como a Proclamação da República cai em um domingo, quem já teria descanso semanal nessa data não ganha, por regra geral, uma folga extra na segunda-feira.

A situação pode ser diferente se houver previsão específica em acordo ou convenção coletiva, contrato de trabalho ou política da empresa.

Já para quem trabalha regularmente aos domingos, é necessário observar a escala e as regras de compensação aplicáveis à categoria. O fato de o domingo também ser feriado pode influenciar a remuneração ou o descanso, conforme o caso.

O comércio pode funcionar no feriado?

O funcionamento do comércio em feriados depende das regras aplicáveis à atividade, da legislação municipal e das convenções coletivas de trabalho.

Em 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, incluindo a necessidade de autorização por convenção coletiva em determinadas situações. Por isso, a abertura de lojas e estabelecimentos deve observar as normas da categoria e da localidade.

Como 15 de novembro também cai em um domingo, os empregadores devem considerar tanto as regras para o trabalho dominical quanto aquelas relativas aos feriados.

Qual é o próximo feriado nacional?

Depois da Proclamação da República, o próximo feriado nacional será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira.

Por cair no último dia útil da semana, o feriado pode permitir um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.