Proclamação da República cai no domingo: quem trabalha recebe em dobro?

Proclamação da República: Data é um feriado nacional, e não um ponto facultativo (Freepik)
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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 08h00.
A Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, é um feriado nacional fixado por lei. Mesmo caindo em um domingo, não garante folga extra na segunda-feira para trabalhadores. O direito a remuneração ou compensação por trabalho em feriados depende de regras específicas da categoria e do acordo coletivo.
O feriado da Proclamação da República será celebrado neste domingo, 15. Apesar de cair no fim de semana, a data continua sendo um feriado nacional, previsto em lei. A coincidência com o domingo, porém, não significa que a folga de quem trabalha será transferida automaticamente para a segunda-feira, dia 16.
Para quem trabalha aos domingos, a data pode gerar dúvidas sobre direito a remuneração e descanso. As regras variam conforme a jornada, a atividade profissional e os acordos ou convenções coletivas da categoria.
Em geral, o trabalho em feriados deve ser compensado com uma folga em outro dia ou remuneração em dobro, quando não houver compensação.
A Proclamação da República é um feriado nacional, e não um ponto facultativo. A data foi estabelecida como feriado pela Lei nº 662, de 1949, e integra o calendário oficial brasileiro.
Neste ano, o dia 15 de novembro cai em um domingo. Isso não altera sua classificação nem cria, por si só, um dia de descanso adicional na segunda-feira.
Ponto facultativo é uma situação diferente: costuma ser aplicado à administração pública, permitindo a dispensa de expediente conforme as regras de cada órgão. Não significa que empresas privadas sejam obrigadas a liberar seus funcionários.
A legislação prevê que o trabalho em feriados seja compensado. De acordo com a Lei nº 605/1949, quando não é possível suspender as atividades, o trabalhador deve receber remuneração em dobro, salvo se o empregador conceder outro dia de folga.
Na prática, quem for escalado para trabalhar no feriado pode ter direito a:
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) também estabelece que o trabalho prestado em domingos e feriados, quando não compensado, deve ser pago em dobro.
Não automaticamente. Como a Proclamação da República cai em um domingo, quem já teria descanso semanal nessa data não ganha, por regra geral, uma folga extra na segunda-feira.
A situação pode ser diferente se houver previsão específica em acordo ou convenção coletiva, contrato de trabalho ou política da empresa.
Já para quem trabalha regularmente aos domingos, é necessário observar a escala e as regras de compensação aplicáveis à categoria. O fato de o domingo também ser feriado pode influenciar a remuneração ou o descanso, conforme o caso.
O funcionamento do comércio em feriados depende das regras aplicáveis à atividade, da legislação municipal e das convenções coletivas de trabalho.
Em 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, incluindo a necessidade de autorização por convenção coletiva em determinadas situações. Por isso, a abertura de lojas e estabelecimentos deve observar as normas da categoria e da localidade.
Como 15 de novembro também cai em um domingo, os empregadores devem considerar tanto as regras para o trabalho dominical quanto aquelas relativas aos feriados.
Depois da Proclamação da República, o próximo feriado nacional será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira.
Por cair no último dia útil da semana, o feriado pode permitir um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.
Glossário
O que é Proclamação da República?
Data comemorativa em 15 de novembro que marca a instauração do regime republicano no Brasil, reconhecida como feriado nacional pela Lei nº 662/1949.
O que significa feriado nacional?
Dia oficial de descanso previsto em lei para todo o país, com regras específicas para remuneração ou compensação ao trabalho realizado nesse dia, conforme a legislação trabalhista.