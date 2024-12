PM que atirou em homem pelas costas tem prisão decretada

A Justiça de São Paulo decretou, nesta quinta-feira, 5, a prisão de dois policiais militares envolvidos em episódios de violência na zona sul da capital. Os casos envolvem um homicídio e uma agressão, ambos durante operações de segurança.

Em um dos casos, ocorrido na quarta-feira, 3 um policial foi acusado de matar um homem a tiros pelas costas, após flagrá-lo cometendo um furto em um estabelecimento comercial. Imagens de câmeras de segurança ajudaram nas investigações, conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O inquérito apura os detalhes do caso, que incluem a tentativa de fuga do suspeito, que foi alvejado enquanto tentava escapar. A Polícia Militar acompanha a investigação, e diligências seguem para localizar uma testemunha chave que esbarrou na vítima durante sua fuga.

Com base no pedido da Corregedoria, a Justiça decretou a prisão do policial militar. O acusado será levado para o Presídio Militar Romão Gomes, onde aguardará o andamento do processo.

Segundo PM acusado de jogar homem de ponte é preso

O segundo caso envolve um PM acusado de jogar um homem de uma ponte durante uma abordagem policial na segunda-feira, 2. O episódio gerou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM), que está sendo conduzido pela Polícia Militar.

A Corregedoria da PM colheu os depoimentos de todos os 13 policiais envolvidos na ocorrência e, com base nas investigações, solicitou a prisão do responsável. A Justiça aceitou o pedido e também decretou a prisão do policial, que será levado ao Presídio Romão Gomes.

Além da investigação interna da Polícia Militar, a Polícia Civil, por meio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), está apurando o caso e tentando localizar e ouvir a vítima da agressão.