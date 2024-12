Governo de SP recebe R$ 27,8 milhões para ampliar uso de câmeras corporais na PM

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a liberação de R$ 27,8 milhões para a Polícia Militar de São Paulo, com o objetivo de adquirir 2 mil novas câmeras corporais (COPs). Este repasse de recursos, formalizado nesta quinta-feira, 5, reconhece que o programa estadual está alinhado às diretrizes federais de modernização e fortalecimento das práticas de segurança pública no Brasil.

Com a inclusão das 2 mil novas câmeras, o estado de São Paulo ampliará seu programa de câmeras corporais em 38%, passando de 10.125 câmeras para 12.000. O aumento também inclui as 2 mil câmeras adquiridas em setembro deste ano.

No documento enviado ao Ministério da Justiça, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo destacou que o programa contribui diretamente para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias voltadas ao combate à criminalidade, com ênfase no enfrentamento de crimes violentos, corrupção e crime organizado.

Tarcísio de Freitas recua sobre críticas ao uso de câmeras corporais na PM

Em meio a casos de violência policial em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, recuou em suas críticas anteriores ao uso de câmeras corporais por agentes da Polícia Militar. Em uma entrevista à CBN nesta quinta-feira, 5, Tarcísio admitiu estar "completamente errado" em sua avaliação anterior sobre o equipamento e afirmou que sua visão estava “equivocada”. Ele reconheceu que as câmeras são importantes ferramentas de proteção tanto para a sociedade quanto para os próprios policiais.

“O equipamento é um instrumento de proteção, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliá-lo”, disse o governador, destacando a importância das câmeras no contexto de segurança pública.