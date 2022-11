Planalto finaliza montagem do CCBB para governo de transição

A equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) finalizou nesta segunda-feira a montagem do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para sediar o governo de transição. Já estão preparados os gabinetes reservados para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Além das salas reservadas à chapa eleita, o novo governo terá à disposição 15 gabinetes para as demais autoridades, quatro salas de reuniões e um coworking para 39 pessoas. Computadores, telefones e impressoras estão devidamente instalados. Quem comanda a parte administrativa da transição pelo lado do atual governo é o secretário especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência, Clovis Curado.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) passou pelo CCBB para conferir a estrutura montada. "A estrutura é boa. A inteligência ainda está em São Paulo, articulando fora daqui", brincou o parlamentar. Lula e Alckmin devem visitar o local entre amanhã e quarta-feira.

Apesar da presença na sede do governo de transição, Carvalho negou que vá integrar o time da passagem de bastão. "Sou senador e vou continuar trabalhando no Senado para não misturar as bolas. Vamos começar respeitando as institucionalidades. Se eu for chamado para dar uma opinião, conversar sobre algum tema, estarei contribuindo. Mas é óbvio que essa é tarefa de quem vai ocupar espaço no Executivo", acrescentou.

LEIA TAMBÉM:

Entenda quais os desafios econômicos que esperam o governo Lula

Ex-ministros do PT e aliados de Alckmin são cotados para Ministério da Saúde