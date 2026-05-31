PL busca consolidar Ruas no Rio após saída de Castro da disputa ao Senado

O PL trabalha para fortalecer a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas, ao governo fluminense em 2026.

O movimento ocorre em meio à liderança do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), nas pesquisas eleitorais e após a desistência do ex-governador Cláudio Castro de disputar uma vaga ao Senado.

A estratégia do partido passa por ampliar a exposição de Ruas junto ao eleitorado, reduzir sua associação ao governo Castro e intensificar o embate político com Paes.

Segundo pesquisas divulgadas até o momento, o ex-prefeito do Rio aparece na liderança da corrida eleitoral. O cenário levou o PL a acelerar a estruturação da pré-campanha do presidente da Alerj, que tenta se consolidar como principal nome da direita na disputa estadual.

Nas últimas semanas, surgiram avaliações no meio político sobre a viabilidade da candidatura de Ruas. O deputado, porém, afirma que seguirá na disputa.

"A candidatura é irreversível, já estou tocando a pré-campanha. Vou me apresentar à população para que ela conheça o Douglas Ruas e faça a melhor escolha", disse.

Paralelamente, o parlamentar busca no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de assumir interinamente o governo do estado. Desde março, o cargo é ocupado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto.

O ministro Cristiano Zanin determinou anteriormente a permanência do magistrado no posto, decisão posteriormente confirmada pelo plenário da Corte. Na última sexta-feira, o ministro Luiz Fux rejeitou novo pedido apresentado por Ruas.

Outro desafio da pré-campanha é o distanciamento em relação ao ex-governador Cláudio Castro. Ruas foi secretário estadual de Cidades até março deste ano e integrou a gestão do antigo aliado.

O movimento ganhou força após operações da Polícia Federal (PF) que atingiram Castro. Nos últimos dias, integrantes do PL evitaram manifestações públicas de apoio ao ex-governador.

Ao mesmo tempo, o partido passou a responder de forma mais direta às críticas de Eduardo Paes, que tem associado Ruas ao grupo responsável pela administração estadual nos últimos anos.

O embate entre os dois pré-candidatos tende a ganhar intensidade à medida que a campanha se aproxima.

Estrutura de campanha é reforçada

Para ampliar sua presença junto ao eleitorado, Ruas contratou novas equipes de comunicação e marketing.

O deputado firmou um pré-contrato com o marqueteiro Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha de reeleição de Cláudio Castro em 2022 e integrante da equipe do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Na área digital, a pré-campanha passou a contar com a equipe de Daniel Braga, ex-marqueteiro do ex-governador de São Paulo João Doria.

Além das mudanças na comunicação, a equipe realiza pesquisas qualitativas para medir a percepção dos eleitores e identificar estratégias para aumentar o conhecimento sobre o presidente da Alerj em todo o estado.

Com informações da Agência O Globo.