BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro cresce 5 pontos e empata tecnicamente com Lula no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente o cenário de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3.

O petista aparece com 41% das intenções de voto. Logo na sequência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 37% na simulação estimulada.

Pela margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados no limite estatístico.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 27 de julho, Flávio Bolsonaro cresceu cinco pontos percentuais. Essa foi a primeira vez desde março, quando chegou a 38% das intenções de voto, que o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) teve uma alta acima da margem de erro no levantamento.

Lula teve uma variação negativa de um ponto percentual, dentro da margem de erro. Com as mudanças, a diferença de nove pontos para apenas quatro pontos. Os demais nomes não apresentaram oscilação significativa da pesquisa anterior.

A mudança acontece após a oficialização das duas principais candidaturas. Flávio fez uma convenção com a presença do presidente argentino Javier Milei no dia 26 de julho, enquanto Lula reuniu sua base aliada neste último domingo, 2 de agosto.

Entre os demais nomes, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem 5% e Renan Santos (Missão) pontua com 4%. O ex-governador Romeu Zema (Novo) atinge 3%, seguido por Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo e Samara Martins, todos com 1% cada. Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto os indecisos são 3%.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Lula registra 36% das intenções de voto contra 28% de Flávio. Renan Santos tem 3% e Caiado aparece com 2%.

O levantamento destaca que os líderes da corrida presidencial também concentram os maiores índices de resistência. Lula e Flávio Bolsonaro dividem o topo, ambos com 49% de rejeição absoluta entre os entrevistados que afirmam não votar neles de jeito nenhum.

Lula tem vantagem entre mulheres. Flávio lidera com folga entre os homens

O atual presidente lidera entre o público feminino, registrando 48% contra 29% do senador fluminense. Flávio, em contrapartida, tem vantagem entre os homens, com 45% a 34%.

O recorte religioso segue como um fator determinante na preferência do eleitor. Flávio Bolsonaro domina entre os evangélicos, extrato onde alcança 50% contra 28% do petista. Já o atual presidente lidera entre os católicos, com 46% a 34%.

Do ponto de vista regional, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, com 48% ante 34% do adversário. O senador do PL lidera com folga na região Sul, onde soma 51% das intenções de voto contra 27% do atual presidente.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02874/2026.