Bairro histórico de São Paulo ganhará estação de metrô da Linha 6-Laranja, diz governo

A expansão da Linha 6-Laranja do metrô passa a incluir um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo. Entre as seis estações entregues pelo Governo de São Paulo em junho está a estação Freguesia do Ó, que leva o sistema metroviário a uma área marcada por relevância histórica e cultural na capital.

Com 39,9 metros de profundidade, a estação Freguesia do Ó integra o corredor da Linha 6-Laranja responsável por conectar as zonas norte e oeste da cidade. O entorno reúne locais conhecidos da região, como o Largo da Matriz e a Igreja Nossa Senhora do Ó, construída em 1901.

As origens da Freguesia do Ó remontam a 1508. O bairro mantém até hoje a palavra “freguesia” em sua denominação, referência às divisões territoriais usadas durante o período colonial brasileiro.

Entre os principais marcos locais está o Largo da Matriz, onde fica a Igreja Nossa Senhora do Ó, um dos pontos históricos da zona norte paulistana. A área central do bairro possui proteção patrimonial concedida por órgãos municipais, que classificam a região como patrimônio ambiental urbano.

Outro equipamento da região é a Casa de Cultura Salvador Ligabue. O acesso à nova estação ocorrerá pela Avenida Miguel Conejo. Nas proximidades também está localizado o Cemitério Freguesia do Ó.

Equipamentos públicos da região

A implantação da Linha 6-Laranja amplia a integração de uma área que já reúne serviços públicos do Governo de São Paulo. Entre eles está o Hospital Geral de Vila Penteado, unidade de referência em atendimentos de média complexidade na zona norte da capital.

O bairro também abriga uma unidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), instalada na Avenida Itaberaba. O serviço funciona em espaço especializado dentro de delegacias comuns e atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com privacidade e segurança.

Como será a Linha 6-Laranja?

A Linha 6-Laranja é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo de São Paulo e a concessionária Linha Uni. A execução das obras está a cargo da Acciona, sob coordenação da Secretaria de Parcerias em Investimentos. O empreendimento gerou cerca de 10 mil empregos.

Quando concluída, a linha terá mais de 15 quilômetros de extensão e 15 estações. A previsão é atender 633 mil passageiros por dia. O trajeto entre Brasilândia e São Joaquim, hoje feito de ônibus em cerca de 1h30, deve ser reduzido para 23 minutos pelo metrô.