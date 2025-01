MEC anuncia novo piso salarial para professores da rede básica

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na última quinta-feira, 30, o reajuste de 6,27% no piso salarial de professores da rede básica de ensino. Com a medida, o salário para quem cumpre 40 horas semanais vai de R$ 4.580 para R$ 4.867,77.

O MEC reajusta o piso nacional anualmente. Ele é retroativo a 1º de janeiro, como prevê a Lei do Magistério, de 2008 e contempla os profissionais que dão aulas em creches, pré-escola e os ensinos fundamental e médio.

Valorização dos nossos professores! Assinei a Portaria MEC nº 77, de 29 de janeiro de 2025, que define o reajuste de 6,27% para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. O valor mínimo é de R$ 4.867,77, válido para a rede pública de todo o… — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 30, 2025

Mais Professores

O comunicado do ministro ocorre poucas semanas depois do lançamento do programa Mais Professores, anunciado no último dia 14 de janeiro. A proposta está sendo apelidada de "pé-de-meia da licenciatura", pois oferece uma bolsa de R$ 2.100 para aprovados em cursos superiores de licenciatura.

Esses recursos estão previstos no orçamento de 2025 e 2026 e somam R$ 1,7 bilhão. O Brasil tem 2,3 milhões de docentes e 47 milhões de estudantes na educação básica.