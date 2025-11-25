Brasil

Moraes determina que Bolsonaro cumpra pena na Superintendência da PF

O ministro do STF decidiu que ele seguirá na PF em vez de ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, onde os demais condenados devem cumprir pena

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Matheus Teixeira
Reporter

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15h36.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal.

O magistrado já havia mandado prender preventivamente o ex-presidente no último sábado, 22, após ele tentar violar a tornozeleira eletrônica. Agora, o magistrado decidiu que ele permanecerá no local em vez de ser enviado para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Cela especial

No local em que está, Bolsonaro tem direito a banheiro privativo, televisão, frigobar, ar-condicionado, mesa, cadeira e cama. Dos demais condenados no mesmo processo, os militares serão encaminhados a espaços para detentos nas dependências das Forças Armadas. É o caso do ex-ministro da Defesa, Paulo Sergio, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do ex-chefe da Marinha, Almir Garnier. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres irá para um espaço na Papuda.

 

 

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

