Moraes determina que Bolsonaro cumpra pena na Superintendência da PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal.

O magistrado já havia mandado prender preventivamente o ex-presidente no último sábado, 22, após ele tentar violar a tornozeleira eletrônica. Agora, o magistrado decidiu que ele permanecerá no local em vez de ser enviado para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Cela especial

No local em que está, Bolsonaro tem direito a banheiro privativo, televisão, frigobar, ar-condicionado, mesa, cadeira e cama. Dos demais condenados no mesmo processo, os militares serão encaminhados a espaços para detentos nas dependências das Forças Armadas. É o caso do ex-ministro da Defesa, Paulo Sergio, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do ex-chefe da Marinha, Almir Garnier. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres irá para um espaço na Papuda.