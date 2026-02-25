PF deflagra operação contra desvios de emendas parlamentares em cinco estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 25, a Operação Vassalos, que investiga crimes em processos licitatórios, como frustração do caráter competitivo e fraude em licitações e contratos, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo apurado pela EXAME, o ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, autorizou a operação.

Ao todo, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Segundo a PF, a investigação apurou indícios da existência de uma organização formada por agentes públicos e privados para desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares.

O esquema envolveria o direcionamento de licitações para empresas vinculadas ao grupo, com uso do dinheiro desviado para pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

A Polícia Federal apura ainda a participação de servidores e empresários no esquema e a destinação dos recursos obtidos de forma ilícita.