PF deflagra operação contra desvios de emendas parlamentares em cinco estados

Os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07h57.

Última atualização em 25 de fevereiro de 2026 às 07h58.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 25, a Operação Vassalos, que investiga crimes em processos licitatórios, como frustração do caráter competitivo e fraude em licitações e contratos, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo apurado pela EXAME, o ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, autorizou a operação.

Ao todo, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Segundo a PF, a investigação apurou indícios da existência de uma organização formada por agentes públicos e privados para desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares.

O esquema envolveria o direcionamento de licitações para empresas vinculadas ao grupo, com uso do dinheiro desviado para pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

A Polícia Federal apura ainda a participação de servidores e empresários no esquema e a destinação dos recursos obtidos de forma ilícita.

