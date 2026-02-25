Caso Marielle: STF avança para fase de votos e definição de penas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomará nesta quarta-feira, 25, às 9h, o julgamento da Ação Penal 2434, que apura a participação de cinco réus no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

No segundo dia de sessões, será apresentado o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido pelos votos de Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, que preside o colegiado e fará a proclamação do resultado. Na sequência, o tribunal definirá o cálculo das penas individuais.

Respondem à ação penal Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); Chiquinho Brazão, ex-deputado federal; Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe da corporação; Ronald Paulo Alves Pereira, ex-major da Polícia Militar do Rio de Janeiro; e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor parlamentar conhecido como Peixe.

Primeiro dia de julgamento

O primeiro dia de sessões concentrou-se em dois eixos centrais: a validade da delação de Ronnie Lessa, executor confesso do crime, e do depoimento do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica; e o debate sobre se a atuação política de Marielle Franco teria potencial para afetar interesses de grupos milicianos no Rio de Janeiro.

Ao longo de cerca de oito horas e meia, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas apresentaram suas teses ao colegiado.

No plenário da Primeira Turma, familiares de Marielle e dos acusados dividiram o mesmo espaço durante a sessão. Do lado dos réus, esteve o deputado estadual do Rio de Janeiro Manoel Brazão (União), irmão de Domingos Brazão.

Do outro lado, acompanharam o julgamento a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, os pais de Marielle, Antonio Francisco da Silva Neto e Marinete da Silva, a sobrinha Luyara Franco, além de Monica Benício, viúva da vereadora, e Ágatha Arnaus Reis, viúva de Anderson Gomes.

Também esteve presente Fernanda Chaves, assessora que sobreviveu ao atentado.

*Com informações do O Globo