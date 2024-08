Três pesquisas eleitorais para a eleição a prefeito em São Paulo foram divulgadas nesta semana, indicando cenários diferentes sobre a corrida municipal. Na primeira delas, o estudo Futura Inteligência/100% Cidades mostrou o atual chefe do Executivo, Ricardo Nunes (MDB), na liderança, com 26,7% dos votos, uma vantagem de seis pontos percentuais sobre o segundo colocado, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que marcou 19,9% das intenções de voto. A segunda, do instituto AtlasIntel, no entanto, apontou Boulos isolando no topo, com 32,7% dos votos. Já o Datafolha revelou um empate técnico entre o emedebista e o psolista.

As pesquisas desta semana são as primeiras após a desistência do deputado Kim Kataguiri (União Brasil), que deixou a disputa por falta de apoio de seu partido e decidiu fazer parte da coligação de Nunes.

Abaixo você confere um resumo de cada uma das três pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados. Para esta eleição municipal, a EXAME lançou em parceria com o Instituto Ideia, um agregador que combina os resultados de diferentes estudos para indicar uma visão mais consolidada do cenário eleitoral.

Até o dia 26 de julho, de acordo com o agregador EXAME/IDEIA, Nunes aparecia, por exemplo, com 25% das intenções de voto, empatado com o deputado federal Guilherme Boulos. Assim como nas demais pesquisas, os dois formam o primeiro pelotão da disputa pela prefeitura da capital paulista, seguidos pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Os estudos, contudo, devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto. Ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. Confira os destaques das pesquisas em SP

Futura Inteligência/100% Cidades

A pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades, divulgada com exclusividade pela EXAME nesta quarta-feira, 7, aponta o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na liderança com 26,7% dos votos. Em segundo está o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que marca 19,9% das intenções de voto.

Na terceira posição aparece o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14,5%. O pré-candidato está empatado tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que obteve 12,4%. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) surge em quinto, com 7,3%, seguida por Marina Helena (Novo) com 1,2%.

No início de julho, o instituto também havia divulgado uma pesquisa sobre a disputa na capital paulista, indicando que Boulos aparecia em primeiro. Nesta edição, o psolista perdeu quatro pontos percentuais, enquanto o atual prefeito cresceu seis pontos ante os 20,4% alcançados no levantamento do mês passado.

Pesquisa Futura Inteligência em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 26,7%

Guilherme Boulos (PSOL): 19,9%

Pablo Marçal (PRTB): 14,5%

José Luiz Datena (PSDB): 12,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,3%

Marina Helena (Novo): 1,2%

Kim Kataguiri (União Brasil): 1,1%

João Jorge Pimenta (PCO): 0,4%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,3%

Indecisos: 12%

Ricardo Nunes lidera em todas as simulações de primeiro turno realizadas pelo instituto de pesquisa. O Futura Inteligência/100% Cidades também levantou as intenções de voto dos eleitores em um eventual segundo turno. Nesse cenário, o atual prefeito seria reeleito na disputa contra Boulos, Tabata, Marçal e Datena.

Já Boulos lidera em segundo turno com o influenciador do PRTB. Ele registra 40,1% ante 30,7% de Marçal. O deputado, por outro lado, fica empatado tecnicamente na disputa direta contra a pré-candidata do PSB, com 33,9% contra 31,7%. O cenário se repete com Datena, em que Boulos registra 36,5% dos votos contra 35,5% do apresentador.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-03837/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 2 e 5 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

AtlasIntel

Na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8, Boulos lidera a disputa com 32,7%. Nunes (MDB) tem 24,9% e está na segunda posição. Na terceira posição, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 11,4%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 11,2%, e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 9,4%. O trio está empatado tecnicamente de acordo com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Marina Helena (NOVO) aparece na pesquisa com 3,5%. Os demais candidatos não passam de 1% cada. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em junho, o deputado do PSOL oscilou três pontos percentuais negativos e o atual prefeito oscilou dois pontos percentuais positivos. Já no segundo pelotão, Marçal e Tabata permaneceram estáveis, enquanto Datena avançou três pontos percentuais. Pesquisa AtlasIntel em SP: Guilherme Boulos (PSOL): 32,7%

Ricardo Nunes (MDB): 24,9%

Pablo Marçal (PRTB): 11,4%

Tabata Amaral (PSB): 11,2%

José Luiz Datena (PSDB): 9,4%

Marina Helena (NOVO): 3,5%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

João Jorge Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%

Indecisos: 0,6% Na simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Boulos tem 42,4%, enquanto Nunes aparece com 42%. A disputa está empatada tecnicamente pela margem de erro. No embate com Marçal, o psolista tem 44,1% contra 35,2% do influenciador. Boulos venceria as disputas contra Datena e Tabata Amaral em simulações de segundo turno. Nunes, por sua vez, vence Datena, mas perde para Tabata Amaral. A pesquisa foi registrada no TSE como SP-03837/2024 e realizou 2.037 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Datafolha

Divulgada também nesta quinta, a pesquisa do Datafolha mostrou um empate técnico entre Nunes e Boulos. O candidato à reeleição tem 23% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, contra 22% do deputado federal do PSOL.

Na terceira posição, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) estão empatados, ambos com 14%. Na sequência, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 7%, e Marina Helana (Novo) aparece com 4%. João Pimenta (PCO) tem 2%, e Altino (PSTU) tem 1%.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de julho, Nunes, Boulos e Tabata mantiveram estabilidade. Marçal avançou três pontos percentuais e Datena cresceu quatro pontos percentuais.

Pesquisa Datafolha em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 23%

Guilherme Boulos (PSOL): 22%

Pablo Marçal (PRTB): 14%

José Luiz Datena (PSDB): 14%

Tabata Amaral (PSB): 7%

Marina Helena (Novo): 4%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Jorge Pimenta (PCO): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 11%

Não sabem: 3%

O instituto testou um cenário de primeiro turno sem Datena. Nessa simulação, Nunes sobe para 26%, Boulos fica com 24%, seguido por Pablo Marçal com 14% e Tabata Amaral com 9%. Marina Helena chega a 5% nesse cenário. A pesquisa aponta que o maior beneficiário da saída do apresentador da corrida seria Nunes, seguido por Tabata, Boulos e Marçal.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor escolhe um candidato sem ver uma lista de nomes, Boulos lidera com 14%. Nunes aparece com 10%, seguido por Marçal com 6%, Datena, com 3%, e Tabata, com 2%. O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-03279/2024 e realizou 1.092 entrevistas entre os dias 6 e 7 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.