O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa por um segundo mandato com 26,7% dos votos, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades, obtida com exclusividade pela EXAME. Nunes larga na frente com uma diferença de seis pontos percentuais sobre o segundo colocado, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que marca 19,9% das intenções de voto.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no início de julho pelo instituto, Boulos, que aparecia em primeiro, perdeu quatro pontos percentuais, enquanto o atual prefeito cresceu seis pontos ante os 20,4% alcançados no levantamento do mês passado.

O novo estudo indica, na terceira posição, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14,5%. Na sequência, está o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que obteve 12,4%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais, há empate técnico entre os dois pré-candidatos que já apareciam na mesma colocação no levantamento anterior. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) surge em quinto, com 7,3%, seguida por Marina Helena (Novo) com 1,2%.

A pesquisa traz ainda o nome do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) com 1,1%. Na semana passada, porém, o parlamentar anunciou que não irá mais concorrer às eleições para prefeito de São Paulo. Os demais candidatos não passam de 1%. Já os indecisos somaram 12%, e os que declaram que votarão em branco, nulo ou não votarão são 4,3%.

Intenções de voto em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 26,7%

Guilherme Boulos (PSOL): 19,9%

Pablo Marçal (PRTB): 14,5%

José Luiz Datena (PSDB): 12,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,3%

Marina Helena (Novo): 1,2%

Kim Kataguiri (União Brasil): 1,1%

João Jorge Pimenta (PCO): 0,4%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,3%

Indecisos: 12%

Outros cenários

Ricardo Nunes lidera em todas as simulações de primeiro turno realizadas pelo instituto de pesquisa. Sem Kim Kataguiri, o atual prefeito soma 27,2% ante 19,3% de Guilherme Boulos e 15,3% de Pablo Marçal. José Luiz Datena aparece em quarto, com 11,8%, seguido por Tabata Amaral e Marina Helena com 9,1% e 3,1% dos votos, respectivamente.

No terceiro cenário, sem Datena e com o ex-candidato do União Brasil, Nunes tem 28,7% e o deputado federal do PSOL, 22,1%. Os demais candidatos não têm variação significativa nessa projeção. No último cenário estimulado, dessa vez sem o apresentador e Kataguiri, o prefeito de São Paulo marca 30,4%. Boulos, 23,5%; Marçal, 16,3%; Tabata Amaral, 8,6% e a pré-candidata do Novo, 3,6%.

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, Nunes lidera com 20,9%, mas tecnicamente empatado com Boulos, apontado por 17% dos eleitores. Os pré-candidatos do MDB e do PSOL são seguidos por Marçal, com 11,7%; Tabata, 3,9% e Kataguiri e Marina Helena, 0,6% e 0,3%, cada.

Nunes lidera na simulação de segundo turno

O Futura Inteligência/100% Cidades também levantou as intenções de voto dos eleitores em um eventual segundo turno. Nesse cenário, o atual prefeito seria reeleito na disputa contra Boulos, Tabata, Marçal e Datena. Nunes aparece com 50,2% dos votos contra 32,3% do deputado federal do PSOL, seu principal adversário na disputa por um segundo mandato.

Já Boulos lidera em segundo turno com o influenciador do PRTB. Ele registra 40,1% ante 30,7% de Marçal. O deputado, por outro lado, fica empatado tecnicamente na disputa direta contra a pré-candidata do PSB, com 33,9% contra 31,7%. O cenário se repete com Datena, em que Boulos registra 36,5% dos votos contra 35,5% do apresentador.

Influência de Lula e Bolsonaro em SP

Com a disputa nacionalizada na capital paulista, o instituto mostra ainda que, para uma média de 21% dos eleitores, a influência do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor Jair Bolsonaro (PL) pode acarretar na transferência de votos. No caso do petista, ao todo, 21,3% dos que responderam à pesquisa afirmaram que, se o presidente apoiar algum candidato, "com certeza" ele votará no escolhido. Outros 28,2% disseram que "podem votar".

Já no caso do ex-presidente, 22,4% responderam que "com certeza" e 24,8% que "podem votar". Bolsonaro, por outro lado, é o apoio mais rejeitado, com 49,1% dizendo que não votariam de jeito nenhum em um escolhido pelo ex-presidente. A escolha de Lula também é rejeitada por 44,8%. O atual chefe do Executivo federal apoia a eleição de Boulos, enquanto Nunes emplacou uma aliança com Bolsonaro.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-03837/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 2 e 5 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.