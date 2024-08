O deputado federal e candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), lidera a disputa com 32,7%, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 24,9% e está na segunda posição.

Na terceira posição, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 11,4%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 11,2%, e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 9,4%. O trio está empatado tecnicamente de acordo com a margem de erro.

Marina Helena (NOVO) aparece na pesquisa com 3,5%. Os demais candidatos não passam de 1% cada. O levantamento mostra que 0,6% estão indecisos e 5,6% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em junho, Boulos oscilou três pontos percentuais negativos e o atual prefeito oscilou dois pontos percentuais positivos.

Já no segundo pelotão, Marçal e Tabata permaneceram estáveis, enquanto Datena avançou três pontos percentuais.

Pesquisa para prefeito de SP

Guilherme Boulos (PSOL): 32,7%

Ricardo Nunes (MDB): 24,9%

Pablo Marçal (PRTB): 11,4%

Tabata Amaral (PSB): 11,2%

José Luiz Datena (PSDB): 9,4%

Marina Helena (NOVO): 3,5%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

João Jorge Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%

Indecisos: 0,6%n

Boulos lidera entre as mulheres e jovens; Nunes entre homens e evangélicos

A pesquisa mostra que Boulos lidera entre as mulheres, pessoas entre 16 a 34 anos e com ensino médio ou superior completo. O psolista também fica à frente dos demais concorrentes entre as pessoas com renda superior a R$ 3 mil por mês.

Nunes, por sua vez, lidera entre os homens, evangélicos, pessoas acima de 60 anos, com apenas ensino fundamental e de baixa renda.

Nunes e Boulos aparecem empatados no segundo turno

Na simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Boulos tem 42,4%, enquanto Nunes aparece com 42%. A disputa está empatada tecnicamente pela margem de erro.

No embate com Marçal, o psolista tem 44,1% contra 35,2% do influenciador. Boulos venceria as disputas contra Datena e Tabata Amaral em simulações de segundo turno.

Nunes, por sua vez, vence Datena, mas perde para Tabata Amaral.

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-03837/2024 e realizou 2.037 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.