O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 23% das intenções de voto para a prefeitura da cidade, contra 22% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8.

Na terceira posição, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) estão empatados, ambos com 14%. Na sequência, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 7%, e Marina Helana (Novo) aparece com 4%. João Pimenta (PCO) tem 2%, e Altino (PSTU) tem 1%. Cerca de 11% dizem que votarão em branco ou nulo e 3% não responderam.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de julho, Nunes, Boulos e Tabata mantiveram estabilidade. Marçal avançou três pontos percentuais e Datena cresceu quatro pontos percentuais. Esta é a primeira pesquisa após a desistência do deputado Kim Kataguiri (União), que deixou a disputa por falta de apoio de seu partido, que decidiu fazer parte da coligação de Nunes.

Pesquisa Datafolha em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 23%

Guilherme Boulos (PSOL): 22%

Pablo Marçal (PRTB): 14%

José Luiz Datena (PSDB): 14%

Tabata Amaral (PSB): 7%

Marina Helena (Novo): 4%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Jorge Pimenta (PCO): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 11%

Não sabem: 3%

Cenário sem Datena

O instituto testou um cenário de primeiro turno sem Datena. Nessa simulação, Nunes sobe para 26%, Boulos fica com 24%, seguido por Pablo Marçal com 14% e Tabata Amaral com 9%. Marina Helena chega a 5% nesse cenário. A pesquisa aponta que o maior beneficiário da saída do apresentador da corrida seria Nunes, seguido por Tabata, Boulos e Marçal.

Mais pobres e adultos preferem Nunes, formados e alta renda apoiam Boulos

No recorde demográfico, o Datafolha mostra que Nunes lidera entre os mais velhos, os menos escolarizados e os mais pobres. Boulos, por sua vez, tem um eleitor com curso superior e com renda acima de cinco salários mínimos.

Marçaç, por sua vez, tem o melhro desempenho entre os jovens entre 16 a 24 anos, com 25%, contra 19% de Boulos e 12% de Nunes. Datena tem um eleitora homogêneo, segundo a pesquisa.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor escolhe um candidato sem ver uma lista de nomes, Boulos lidera com 14%. Nunes aparece com 10%, seguiro por Marçal com 6%, Datena, com 3%, e Tabata, com 2%.