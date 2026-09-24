Procura por espaços de convivência faz shoppings crescerem até 7%

Os “third places” são ambientes que promovem socialização e lazer e complementam a rotina entre lar e escritório. No mundo todo eles estão em falta; no Brasil, começamos a enxergá-los nos shopping centers.

Com mais consumidores frequentando shoppings a fim de realizar atividades de lazer, locais como Tietê Plaza passam a adotar uma estratégia voltada para esta demanda, incluindo ações sociais, mais áreas de convivência e serviços.

No empreendimento citado, o resultado no primeiro semestre deste ano foi de um aumento de 3% no fluxo, registrando 3 milhões de pessoas. O Tietê Plaza também observou as vendas crescerem em 7% no mesmo período, enquanto eventos e promoções reuniram mais de 170 mil participantes.

Segundo levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), os resultados do setor revelam que os shoppings deixaram de ser apenas centros de consumo para assumir uma função mais ampla na rotina das cidades.

A localização também importa

Estudos do mercado imobiliário indicam que a cidade vive um movimento de descentralização econômica, com crescimento acelerado de regiões fora do eixo tradicional expandido.

O movimento é puxado por bairros com maior oferta de infraestrutura, serviços e acesso a transporte, perfil que favorece regiões como Pirituba, Freguesia do Ó e entorno da Marginal Tietê.

O shopping Tietê Plaza está localizado na zona Noroeste da capital paulista e aos poucos se torna um dos principais polos de convivência, consumo e serviços da região.

“A região Noroeste de São Paulo vive um momento de forte expansão residencial e valorização imobiliária, impulsionado pelos avanços em infraestrutura, mobilidade e adensamento urbano.

Esse crescimento transforma o perfil de consumo da região e amplia a busca por experiências mais completas, que unam conveniência, convivência, gastronomia, bem-estar e entretenimento em um único lugar”, explica Raiane Nierotka, Superintendente do Tietê Plaza.

Eventos também impulsionam crescimento

Com shows de grandes nomes da música nacional, o Arraiá Brasilidades teve um crescimento em vendas de 19% no período.

O Museu do Videogame também foi um dos eventos de destaque do ano. O shopping teve alta de 14% no fluxo de pessoas em relação a 2025.

O evento de Dia Internacional da Mulher atraiu mais de 68 mil visitantes, enquanto o Dia do Consumidor registrou 19,4 mil pessoas. O Playground da Blue teve mais de 10 mil visitas, incluindo o Meet & Greet com as personagens licenciadas.

E as campanhas de datas promocionais complementam

No Dia das Mães, o shopping teve alta de 9% no fluxo de pessoas, e as notas cadastradas cresceram 10%. A campanha contou com 44% a mais de participantes do que no ano anterior, e elevou o ticket médio em 3%.

No Dia dos Namorados a alta foi de 5% em pessoas, e o volume de notas cadastradas saltou 118%. A ação teve aumento de 33% de adesão, enquanto o ticket médio avançou 64%.

Além dos resultados comerciais, a programação contemplou iniciativas sociais, comunitárias e de bem-estar. A campanha de vacinação aplicou mais de 500 doses, enquanto a ação de doação de sangue arrecadou 203 bolsas.

A sessão CineMaterna reuniu 220 pessoas. O projeto Abraços Quentinhos também integrou a agenda de ações sociais, enquanto o Arraiá Brasilidades contribuiu para a arrecadação de quase 4 toneladas de alimentos.

“O Tietê Plaza acompanha de perto esse movimento e tem um papel ativo nesse desenvolvimento, impulsionando a região por meio da constante qualificação e reformulação do seu mix”, conclui Raiane Nierotka.