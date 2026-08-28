Pesquisa Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula 30% no 1º turno no Paraná

A pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo instituto Real Time Big Data aponta Flávio Bolsonaro (PL) na liderança da disputa presidencial entre eleitores do Paraná, com 44% das intenções de voto no cenário estimulado. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na segunda posição, com 30%.

Entre os demais nomes testados no levantamento de primeiro turno, Renan Santos (Missão), Pablo Marçal (PRTB) e Ronaldo Caiado (PSD) registram 4% cada um.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pontua com 2%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 1%.

Demais candidatos somam 1%, enquanto brancos, nulos e indecisos representam 10% do total.

Simulações de segundo turno

Em uma eventual disputa direta no segundo turno, o cenário se consolida de forma favorável ao candidato do PL no reduto paranaense.

Flávio Bolsonaro venceria o confronto com 52% das intenções de voto, de acordo com as respostas do eleitorado estadual.

Neste embate polarizado contra o parlamentar, o atual presidente alcançaria 34% dos votos totais.

Aqueles que afirmam votar em branco ou anular a escolha somam 7%, mesmo percentual numérico dos eleitores que não sabem ou não responderam à sondagem.

Rejeição e avaliação do governo

Os desafios na corrida eleitoral no Paraná refletem diretamente a avaliação da atual gestão executiva nacional.

O petista Lula lidera os índices de rejeição com 57%, patamar significativamente superior aos 38% de Flávio Bolsonaro e aos 35% de Pablo Marçal.

A desaprovação do governo também é majoritária entre o eleitorado paranaense. Segundo os dados, 63% desaprovam o trabalho de Lula, contra 35% que aprovam.

Na segmentação, 46% consideram a gestão ruim ou péssima, enquanto 24% a classificam como ótima ou boa.

Por que esse resultado é importante?

A força de Flávio Bolsonaro no Paraná não é um fenômeno isolado, mas reflexo de um padrão eleitoral consolidado no estado.

Jair Bolsonaro, seu pai, venceu no território paranaense em ambas as disputas presidenciais que disputou: em 2018, obteve 68,43% dos votos válidos no segundo turno contra Fernando Haddad (PT); já em 2022, mesmo derrotado nacionalmente, teve 62,40% dos votos válidos no estado contra 37,60% de Lula.

O dado ajuda a contextualizar os números atuais: a vantagem do candidato do PL no Paraná tende a ser naturalmente superior à média nacional, o que reforça a cautela na leitura de pesquisas estaduais como termômetro do cenário do país como um todo.

O raio-X do eleitorado

A vantagem principal do candidato do PL concentra-se de forma expressiva nos eleitores de maior poder aquisitivo. No estrato com renda acima de cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro atinge 57%, contra 12% do petista.

Na faixa até dois salários, o cenário inverte: Lula lidera com 42%, ante 33% do adversário.

O recorte demográfico por idade demonstra um acirramento acentuado apenas entre o eleitorado mais velho. No grupo com 60 anos ou mais, Flávio Bolsonaro tem 39% e Lula, 38%.

Entre os mais jovens (16 a 34 anos), o candidato do PL abre vantagem de 42% a 20%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 27 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07171/2026.