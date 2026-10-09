Alcolumbre diz que PEC da 6X1 será analisada pelo Senado na próxima semana

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que a PEC que prevê o fim da escala 6x1 será analisada pelo plenário da Casa na próxima semana, com sessões previstas para terça, quarta e quinta-feira.

A proposta substitui o atual modelo de seis dias de trabalho para um de descanso por uma jornada de cinco dias de trabalho e dois de folga, sem redução salarial.

Ao lado do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Alcolumbre afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais, que a matéria estará na pauta de votação do Senado ao longo da próxima semana. Cleitinho destacou que solicitou a inclusão da PEC na agenda do plenário e relembrou seu posicionamento favorável à redução da jornada de trabalho. Segundo Alcolumbre, o parlamentar sempre defendeu a proposta desde o início das discussões.

Nesta semana, o Senado concluiu três das cinco sessões obrigatórias de debate sobre o tema. No entanto, caso o governo reúna 54 assinaturas para aprovar um requerimento de calendário especial, a tramitação poderá ser acelerada, permitindo a conclusão da votação em primeiro e segundo turnos antes do fim do processo eleitoral.

Pelas regras regimentais, são necessárias cinco sessões de discussão antes da primeira votação. Se aprovada em primeiro turno, a PEC ainda precisa cumprir um intervalo de cinco dias úteis e passar por mais três sessões de debate antes da segunda votação. Em cada turno, são exigidos ao menos 49 votos favoráveis entre os 81 senadores.

A proposta já recebeu aval da Câmara dos Deputados. Caso os senadores promovam alterações no texto, a matéria precisará retornar à Câmara para uma nova análise dos deputados.