RESUMO ＋ Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (9) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51,1% das intenções de voto no segundo turno contra o presidente Lula (PT), que registra 45,7%. A vantagem do senador é de 5,4 pontos percentuais. O levantamento ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro, com margem de erro de 1 ponto percentual. No primeiro turno, Flávio terminou 1,87 ponto percentual à frente de Lula, segundo os dados apresentados.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 9.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 51,1% das intenções de voto, enquanto o petista marca 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Vantagem do senador do PL é de 5,4 pontos percentuais.

A série histórica do levantamento indica que o senador fluminense cresceu na última semana de coleta. Na última pesquisa antes do primeiro turno, a disputa indicava um cenário mais parelho, com o petista numericamente à frente (47,7% a 47,4%), mas a reta final consolidou a liderança da oposição.

Quando considerados apenas os votos válidos, que excluem os brancos e nulos, Flávio Bolsonaro atinge 52,8% da preferência do eleitorado. O atual mandatário fica com 47,2% neste recorte que simula a contagem oficial da Justiça Eleitoral.

No último domingo, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula no primeiro turno, com uma vantagem de 1,87 ponto percentual.

Nos recortes demográficos, o candidato do PL consolida sua vantagem entre o público masculino (57,7%), enquanto o petista tem a preferência isolada entre as mulheres (53,6%).

No recorte religioso, Flávio Bolsonaro domina com ampla vantagem entre os evangélicos (72,7% a 23,5%). Entre os católicos, o cenário é de empate técnico no limite da margem, com Lula marcando 49% e o parlamentar 48,7%.

A divisão regional repete o histórico nacional de eleições anteriores. O atual presidente lidera no Nordeste com 57,6%, mas o candidato da oposição compensa o déficit com margens expressivas no Sul (64,5%) e no Centro-Oeste (65,7%).

Desempenho do Lula reflete avaliação do governo

O desempenho eleitoral de Lula reflete diretamente os números de avaliação de seu mandato. Segundo a pesquisa, 53,4% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente. Aqueles que aprovam somam 44,7%, e 1,9% não souberam responder.

Na avaliação geral da administração federal, a percepção de governo ruim ou péssimo chega a 51,9%. O índice de ótimo ou bom é de 36,9%, e os que consideram a gestão regular totalizam 11,2%.

O levantamento também testou a confiança da população em áreas específicas. Flávio Bolsonaro supera Lula de forma ampla em temas como equilíbrio fiscal (52% a 42%) e criminalidade (53% a 43%). Os dois empatam rigorosamente na confiança para gerir a redução da pobreza (48% a 48%) e proteção do meio ambiente (47% a 47%).

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03663/2026.

Perguntas frequentes Quem lidera a pesquisa AtlasIntel para presidente no segundo turno? ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,1% das intenções de voto, contra 45,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 9 de outubro. A diferença é de 5,4 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%. Qual é o resultado da pesquisa AtlasIntel considerando apenas os votos válidos? ＋ Quando considerados apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro registra 52,8%, enquanto Lula aparece com 47,2%. Esse cálculo exclui votos brancos e nulos e permite comparar os percentuais com o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o vencedor da eleição. A pesquisa AtlasIntel acertou o resultado do primeiro turno? ＋ As pesquisas eleitorais são indicadores de tendências e representam um retrato das intenções de voto no período da coleta. Elas não têm como objetivo cravar o resultado das urnas. Na pesquisa AtlasIntel divulgada em 3 de outubro, Lula aparecia com 47% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 44,1%, uma diferença de 2,9 pontos percentuais a favor do petista. No resultado do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio terminou à frente de Lula por 1,87 ponto percentual.