Eleições 2026: Tarcísio chega a 45%, contra 27% de Haddad no 1º turno em SP, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a 45% das intenções de voto no primeiro turno. Seu principal concorrente, Fernando Haddad (PT), marcou 27%.

Num eventual segundo turno entre os dois, Tarcísio venceria Haddad por 54% a 35%, segundo o Datafolha.

Na pesquisa desta sexta, 4% dos entrevistados disseram que pretendem votar no primeiro turno em Vera Lúcia (PSTU). Carlos Machado (PCB) registrou 3%, mesmo percentual de Policial Edjane (Agir). Vivian Mendes (UP) ficou com 2%. Izadora Dias (PCO) ficou com 1%. Brancos, nulos e os que afirmam que não votarão em ninguém somaram 11%, e 4% dos entrevistados se declararam indecisos.

O Datafolha ouviu 1.610 eleitores em 65 cidades paulistas de 18 a 19 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob os números SP-01806/2026 e BR-07185/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.

Pesquisa anterior

No levantamento, realizado de 1º a 3 de julho e divulgado no dia 5 daquele mês, Tarcísio tinha 46% das intenções de voto contra 30% do petista..