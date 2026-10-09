Justiça suspende liminar que permitia atuação de bet e restabelece proibição das apostas online

A Justiça Federal suspendeu a liminar que autorizava a empresa Stake Brazil Ltda. a continuar operando no mercado de apostas online até 25 de outubro de 2026. A decisão, favorável à Advocacia-Geral da União (AGU), restabelece os efeitos da Medida Provisória nº 1.394/2026, que impôs novas restrições ao setor.

O entendimento foi firmado nesta sexta-feira pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), desembargador Johonsom Di Salvo. Segundo o magistrado, "permitir que apenas uma empresa permanecesse em atividade enquanto as demais seguem sujeitas às regras federais poderia causar desequilíbrio regulatório e comprometer a aplicação uniforme da política pública".

Na decisão, o tribunal destacou que a manutenção da autorização excepcional criaria uma situação de desigualdade entre os operadores do mercado e poderia enfraquecer a efetividade das medidas adotadas pelo governo federal. Também foi apontado o risco de novas decisões semelhantes, capazes de gerar insegurança jurídica no setor.

Proteção dos consumidores

Outro argumento considerado foi a proteção dos consumidores. Para o TRF3, a transparência sobre o funcionamento das plataformas ainda é insuficiente diante do alcance e da utilização contínua dos serviços de apostas online.

O desembargador também observou que a constitucionalidade da MP já é analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das ADIs 8.024, 8.027 e 8.028. Por isso, avaliou que decisões isoladas podem comprometer a estabilidade das regras em vigor.

Com a nova determinação, ficam suspensos os efeitos da decisão da 9ª Vara Cível Federal de São Paulo que havia garantido a continuidade provisória das operações da Stake. A medida permanecerá válida até o trânsito em julgado da ação ou eventual nova decisão da Presidência do TRF3.