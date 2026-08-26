Agregador Inteligov/EXAME: Ciro abre 5 pontos de vantagem sobre Elmano no Ceará

O candidato Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Ceará, segundo o Agregador de Pesquisas Eleitorais da EXAME, desenvolvido em parceria com o Inteligov. Na consolidação dos dados de todas as pesquisas eleitorais até o último dia 17, Ciro aparece com 5,39 pontos de vantagem sobre seu principal adversário, o governador Elmano de Freitas (PT).

Na média móvel ponderada dos estudos analisados, o tucano tem 44,53% das intenções de voto em um primeiro turno, enquanto o petista registra 39,14%. Na comparação com os resultados anteriores, divulgados em 5 de agosto, Ciro cresceu 2,87 pontos em 15 dias, enquanto Elmano teve oscilação negativa de menos de 1 ponto.

Esta é a primeira vez na série histórica, que começou a ser medida em março de 2026, que há uma diferença superior a 5 pontos entre os dois candidatos. De abril à primeira quinzena de agosto, eles vinham de uma sequência de empates técnicos.

No último consolidado do Agregador, o candidato Delegado Huggo (Missão) aparece em terceiro lugar, com 1,15%. Danilo Soares (Democrata) tem 0,61%. Zé Batista (PSTU) registra 0,33% das intenções de voto. Serley Leal (UP) e Vera Lúcia (Novo) não pontuaram.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até as 12h de 17 de agosto, por exemplo, a base recebeu 27 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 404 levantamentos considerados na iteração anterior.