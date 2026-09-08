Paraná Pesquisas: Benedita lidera disputa ao Senado no Rio com 30,7%; Crivella tem 20,5%

Benedita da Silva (PT) lidera a corrida nas intenções de voto ao Senado pelo Rio de Janeiro, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 8. No cenário estimulado, Benedita aparece com 30,7% das intenções de voto.

Ela é seguida por Marcelo Crivella (Republicanos), que marca 20,5% das intenções de voto. Na sequência, Pedro Paulo (PSD) tem 17,8%, Carlos Jordy (PL) tem 14,1% e Carlos Portinho, 13,3%.

Como cada eleitor poderá escolher até dois candidatos ao Senado, os entrevistados também podiam citar até dois nomes. Por isso, a soma dos percentuais supera 100%. A petista já liderava a disputa em levantamentos anteriores do mesmo instituto e em pesquisas de outras casas, como a Genial/Quaest.

Paraná Pesquisas - Senado no Rio de Janeiro

Benedita da Silva: 30,7%

Marcelo Crivella: 20,5%

Pedro Paulo: 17,8%

Carlos Jordy: 14,1%

Carlos Portinho: 13,3%

Waguinho: 8,4%

Monica Benicio: 6,5%

Marcos Dias: 3,4%

Comandante Ribeiro Afonso: 2,4%

Paula Falcão: 2,3%

Michelly Xavier: 2,1%

Helio Secco: 1,8%

Luciano Mattos: 1,8%

Luiz Eugênio: 1,6%

Vinicius Benevides: 0,9%

Ó Clemente: 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,9%

Não sabe/não opinou: 7,3%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados respondem sem uma lista de nomes, Benedita da Silva também lidera, com 6,0%. Carlos Jordy aparece com 2,3%, Marcelo Crivella, com 1,6%, Carlos Portinho, com 1,4%, e Pedro Paulo, com 1,2%. Os que não sabem ou não opinaram representam 78,6%, enquanto ninguém, branco ou nulo somam 8,2%.

Comparativo com agosto

Na comparação com o levantamento anterior, Carlos Jordy e Carlos Portinho foram os que mais cresceram: Jordy passou de 11,9% para 14,1% e Portinho, de 10,6% para 13,3%. Benedita oscilou de 29,6% para 30,7% e Marcelo Crivella, de 21,0% para 20,5%. Pedro Paulo subiu de 16,4% para 17,8%.

Metodologia

O instituto entrevistou 1.600 eleitores em 57 municípios do Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 7 de setembro de 2026. A amostra tem margem de erro estimada de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-01671/2026, para os cargos de governador e senador.