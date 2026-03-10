Pesquisa presidente: Lula tem 45,1% e Flávio 42,7% em Minas Gerais, diz Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em uma disputa acirrada em um eventual segundo turno em Minas Gerais. Os pré-candidatos registraram 45,1% e 42,7% das intenções de voto, respectivamente, no estado, segundo pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 10.

O levantamento foi feito com eleitores do segundo maior colégio eleitoral do país e testou os dois candidatos em um possível segundo turno disputado pelo atual presidente e pelo senador. Neste cenário, 7,8% dos entrevistados responderam que votariam branco ou nulo, enquanto 4,4% não souberam ou não responderam.

Segundo a pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados por causa da margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já em um cenário de primeiro turno, com mais candidatos disputando os votos, Lula aparece com 36,7% e Flávio, com 32,1%.

O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026. Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais.

O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00094/2026.

Cenários das eleições para a Presidência em Minas Gerais - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Cenário espontâneo

Lula (PT) - 20,7%

Flávio Bolsonaro (PL) - 16,7%

Jair Bolsonaro (PL) - 4%

Romeu Zema (Novo) - 3,4%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 0,6%

Ratinho Jr. (PSD) - 0,4%

Renan Santos (Missão) - 0,2%

Aldo Rebelo (DC) - 0,1%

Outros nomes - 1,2%

Não sabe/não opinou - 46,8%

Nenhum/Branco/Nulo - 5,9%

Cenário 1 - 1º turno - estimulado

Lula (PT) - 36,7%

Flávio Bolsonaro (PL) - 16,7%

Romeu Zema (Novo) - 14,4%

Ratinho Jr. (PSD) - 3,6%

Renan Santos (Missão) - 0,7%

Aldo Rebelo (DC) - 0,4%

Não sabe/não opinou - 4,6%

Nenhum/Branco/Nulo - 7,6%

Cenário 2 - 2º turno - estimulado