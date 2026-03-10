Lula cancela viagem à posse de José Antonio Kast no Chile

Lula: presidente do Brasil não deve comparecer à posse do novo presidente do Chile (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Publicado em 10 de março de 2026 às 15h43.
Última atualização em 10 de março de 2026 às 15h47.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem ao Chile para participar da posse do presidente eleito José Antonio Kast, marcada para quarta-feira, 11.
O Planalto havia anunciado no início de março que Lula estaria em Valparaíso para a posse do presidente eleito, mas nesta terça-feira, 10, informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil na cerimônia.
Segundo a programação divulgada pelo governo, Lula permanecerá em Brasília nesta terça-feira, 10, para reuniões com integrantes da equipe ministerial. A agenda oficial indica encontros no Palácio do Planalto ao longo do dia.
Até o momento, o governo federal não informou o motivo da mudança no compromisso internacional.
Apesar de diferenças ideológicas entre os dois governos, Lula e Kast participaram de encontro em janeiro, no Panamá, durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Na ocasião, os dois líderes registraram cumprimento público.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu convite para a posse de Kast e informou, por meio de sua equipe, que pretende comparecer ao evento em Valparaíso.
Flávio Bolsonaro aparece em pesquisas eleitorais como possível adversário de Lula nas eleições presidenciais previstas para outubro. O senador ganhou visibilidade política após a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.
Lula declarou intenção de disputar novo mandato presidencial. Caso confirme a candidatura, a eleição poderá representar a tentativa de um quarto mandato à frente do governo federal.
*Com informações da agência AFP.