Lula cancela viagem à posse de José Antonio Kast no Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem ao Chile para participar da posse do presidente eleito José Antonio Kast, marcada para quarta-feira, 11.

O Planalto havia anunciado no início de março que Lula estaria em Valparaíso para a posse do presidente eleito, mas nesta terça-feira, 10, informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil na cerimônia.

Segundo a programação divulgada pelo governo, Lula permanecerá em Brasília nesta terça-feira, 10, para reuniões com integrantes da equipe ministerial. A agenda oficial indica encontros no Palácio do Planalto ao longo do dia.

Até o momento, o governo federal não informou o motivo da mudança no compromisso internacional.

Apesar de diferenças ideológicas entre os dois governos, Lula e Kast participaram de encontro em janeiro, no Panamá, durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Na ocasião, os dois líderes registraram cumprimento público.

Flávio Bolsonaro deve participar da cerimônia no Chile

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu convite para a posse de Kast e informou, por meio de sua equipe, que pretende comparecer ao evento em Valparaíso.

Flávio Bolsonaro aparece em pesquisas eleitorais como possível adversário de Lula nas eleições presidenciais previstas para outubro. O senador ganhou visibilidade política após a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.

Lula declarou intenção de disputar novo mandato presidencial. Caso confirme a candidatura, a eleição poderá representar a tentativa de um quarto mandato à frente do governo federal.

*Com informações da agência AFP.