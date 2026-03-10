Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Lula cancela viagem à posse de José Antonio Kast no Chile

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil na cerimônia para o novo presidente chileno

Lula: presidente do Brasil não deve comparecer à posse do novo presidente do Chile (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Lula: presidente do Brasil não deve comparecer à posse do novo presidente do Chile (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de março de 2026 às 15h43.

Última atualização em 10 de março de 2026 às 15h47.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem ao Chile para participar da posse do presidente eleito José Antonio Kast, marcada para quarta-feira, 11.

O Planalto havia anunciado no início de março que Lula estaria em Valparaíso para a posse do presidente eleito, mas nesta terça-feira, 10, informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil na cerimônia.

Segundo a programação divulgada pelo governo, Lula permanecerá em Brasília nesta terça-feira, 10, para reuniões com integrantes da equipe ministerial. A agenda oficial indica encontros no Palácio do Planalto ao longo do dia.

Até o momento, o governo federal não informou o motivo da mudança no compromisso internacional.

Apesar de diferenças ideológicas entre os dois governos, Lula e Kast participaram de encontro em janeiro, no Panamá, durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Na ocasião, os dois líderes registraram cumprimento público.

Pesquisa presidente: Lula tem 45,1% e Flávio 42,7% em Minas Gerais, diz Paraná

Flávio Bolsonaro deve participar da cerimônia no Chile

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu convite para a posse de Kast e informou, por meio de sua equipe, que pretende comparecer ao evento em Valparaíso.

Flávio Bolsonaro aparece em pesquisas eleitorais como possível adversário de Lula nas eleições presidenciais previstas para outubro. O senador ganhou visibilidade política após a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.

Lula declarou intenção de disputar novo mandato presidencial. Caso confirme a candidatura, a eleição poderá representar a tentativa de um quarto mandato à frente do governo federal.

*Com informações da agência AFP.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026ChileLuiz Inácio Lula da SilvaGoverno Lula

Mais de Mundo

Guerra no Irã: Governo Trump estima custo de US$ 5,6 bi nos dois primeiros dias de conflito

EUA prometem ataques mais intensos contra o Irã no 11º dia de guerra

Trump diz à emissora que é possível que ele fale com o Irã

Exportações da China disparam 21,8% no início de 2026 e superam previsões

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT um plano de carreira para quem quer virar gestor — veja as 3 etapas que ele deu

Pop

BBB 26: enquete na reta final da votação aponta participante quase eliminado

Negócios

Quem são os brasileiros mais ricos do mundo em 2026? Veja lista da Forbes

Carreira

A habilidade silenciosa que executivos observam quando alguém é colocado contra a parede