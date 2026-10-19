RESUMO ＋ Pesquisa PoderData/Aya mostra Flávio Bolsonaro com 52% das intenções de voto no segundo turno, contra 48% de Lula. Na rodada anterior, os dois registravam 50%. O levantamento também aponta desaprovação de 50% ao desempenho pessoal do presidente e rejeição de 48% a Lula e 44% a Flávio.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% das intenções de voto contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta segunda-feira, 19.

A diferença entre os dois candidatos chegou a quatro pontos percentuais, após um empate de 50% na rodada anterior. A simulação considera apenas os votos válidos, o que exclui brancos e nulos.

Na comparação com o levantamento realizado entre 13 e 15 de outubro, Flávio passou de 50% para 52%, enquanto Lula passou de 50% para 48%. As variações individuais ficaram dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual.

A pesquisa mostra uma mudança na diferença entre os candidatos na reta final da disputa presidencial. No levantamento de 5 a 7 de outubro, Flávio tinha 53% contra 47% de Lula. Na rodada seguinte, ambos apareceram com 50%, antes da diferença de quatro pontos registrada na pesquisa mais recente.

Na série histórica apresentada pelo instituto, Lula tinha 52% contra 48% de Flávio em maio e julho. No levantamento realizado entre 30 de agosto e 2 de setembro, o senador passou a registrar 51%, enquanto o presidente aparecia com 49%.

Lula tem 61% no Nordeste e Flávio registra 62% no Sul

Os recortes regionais mostram diferenças nas intenções de voto entre os candidatos. Lula registra 61% no Nordeste, contra 34% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 27 pontos percentuais.

No Sul, o cenário é inverso. O senador do PL tem 62% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 32%, uma diferença de 30 pontos percentuais.

Flávio também registra 60% no Centro-Oeste, contra 36% de Lula. No Sudeste, o senador aparece com 53%, enquanto o petista tem 42%.

Na região Norte, os candidatos estão tecnicamente empatados, com 47% para Flávio e 46% para Lula. A margem de erro regional é de 6,3 pontos percentuais.

O levantamento também aponta diferenças por sexo. Entre os homens, Flávio registra 57% das intenções de voto, contra 40% de Lula.

Entre as mulheres, o presidente aparece com 51%, enquanto o senador tem 42%.

Na divisão por idade, Lula registra 51% entre os eleitores de 16 a 24 anos, contra 43% de Flávio. Na faixa de 25 a 44 anos, o senador tem 51%, enquanto o presidente aparece com 43%.

Entre os eleitores de 45 a 59 anos, Flávio registra 49% e Lula, 47%. No grupo com 60 anos ou mais, os percentuais são de 50% e 45%, respectivamente.

O recorte por renda familiar mostra Lula com 50% das intenções de voto entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, contra 42% de Flávio.

Na faixa de dois a cinco salários mínimos, Flávio registra 57%, enquanto Lula aparece com 40%. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o senador tem 53% contra 44% do presidente.

Na divisão por escolaridade, Lula aparece com 50% entre os eleitores com ensino fundamental, ante 44% de Flávio. O senador registra 53% entre os que têm ensino médio e 51% entre aqueles com ensino superior, contra 43% e 46% do petista, respectivamente.

Rejeição de Lula chega a 48% e a de Flávio fica em 44%

O levantamento também mediu o potencial de voto dos dois candidatos. Atualmente, 48% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em Lula, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Na comparação com a pesquisa realizada entre 13 e 15 de outubro, a rejeição ao presidente passou de 46% para 48%. No caso do senador do PL, o percentual passou de 45% para 44%.

Entre os entrevistados, 42% afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, ante 44% na rodada anterior. Outros 7% dizem que poderiam votar no presidente, percentual igual ao registrado na pesquisa passada.

No caso de Flávio Bolsonaro, 44% afirmam que ele é o único candidato em quem votariam, ante 43% no levantamento anterior. A parcela que poderia votar no senador passou de 7% para 8%.

Na soma das duas categorias favoráveis, 52% dos entrevistados dizem que Flávio é o único candidato em quem votariam ou que poderiam votar nele. Para Lula, o percentual é de 49%.

A série histórica mostra ainda que, em maio, 49% dos entrevistados afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio, enquanto 30% diziam que ele era o único candidato em quem votariam.

No mesmo período, a rejeição a Lula era de 48%, e 36% afirmavam que o presidente era o único candidato em quem votariam.

Desaprovação de Lula chega a 50%, aponta PoderData

A pesquisa PoderData/Aya também mediu a percepção dos entrevistados sobre o desempenho pessoal do presidente.

Atualmente, 50% desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 44% aprovam. Outros 6% não souberam responder.

Na comparação com o levantamento realizado entre 13 e 15 de outubro, a desaprovação passou de 47% para 50%, enquanto a aprovação passou de 46% para 44%.

A diferença entre desaprovação e aprovação passou de um para seis pontos percentuais entre as duas últimas pesquisas.

Na série histórica, a desaprovação de Lula chegou a 61% em março de 2026, quando a aprovação estava em 31%.

Em maio, os percentuais eram de 49% de desaprovação e 44% de aprovação. Em julho, 50% desaprovavam o desempenho do presidente, enquanto 42% aprovavam.

A pesquisa PoderData/Aya entrevistou 3.000 pessoas entre 16 e 18 de outubro de 2026, por meio de ligações para celulares e telefones fixos.

O levantamento foi realizado em 695 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro nacional é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. Nos recortes demográficos e regionais, as margens de erro são maiores e variam conforme o grupo analisado.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios pelo PoderData/Aya, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, em parceria de divulgação com o Aya Bancah.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02586/2026.