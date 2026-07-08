Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 40,4% e Flávio Bolsonaro, 32%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno da eleição presidencial de 2026 na nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 8.

No principal cenário estimulado, Lula registra 40,4% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 32%.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 4%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,5%. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) e presidente do Missão, Renan Santos (Missão), registram 2% cada, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) soma 1,5%.

O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC) e Cabo Daciolo aparecem com 0,5% cada. Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins registram 0,4%, enquanto Hertz Dias e Edmilson Costa têm 0,1% cada. Brancos, nulos e nenhum representam 4,1%, e 9,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Lula mantém vantagem de 8,4 pontos sobre Flávio Bolsonaro no principal cenário testado pelo instituto.

Essa é a primeira vez que o instituto testa o cenário com todos esses nomes, por isso, o levantamento não pode ser comparado com a última pesquisa Meio/Ideia. Na edição de maio, o petista tinha 38,5% e Flávio, 31,5%.

O levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a crise pública entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL. E também após a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jaques Wagner, então líder do governo no Senado.

Lula contra Michelle

Em um segundo cenário estimulado, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula também lidera, com 40,4% das intenções de voto. Michelle aparece em segundo lugar, com 29,4%. A diferença entre os dois é de 11 pontos percentuais.

Caiado tem 7% nessa simulação, seguido por Zema com 4,4%. Renan Santos registra 3,5% e Aécio Neves, com 3,2%. Augusto Cury registra 2,5%, enquanto os demais candidatos ficam abaixo de 1%. Brancos, nulos e nenhum somam 2,6%, e 5,7% afirmam não saber.

Lula lidera espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula é citado por 32,8% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 20,3%. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, é lembrado por 1,3%.

Ronaldo Caiado registra 1,2%, e Renan Santos e outros candidatos aparecem com percentuais inferiores a 1%. O índice de eleitores que dizem não saber em quem votar chega a 33,1%, enquanto 8,5% afirmam votar em branco, nulo ou em ninguém.

Decisão de voto já está consolidada para a maioria

A pesquisa também mediu o grau de definição do eleitorado para a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados afirmam que já decidiram o voto para presidente, enquanto 36% dizem que ainda podem mudar de escolha.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 6 de julho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.