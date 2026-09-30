Onda de frio chega após calor e muda o tempo em parte do Brasil

RESUMO ＋ Uma frente fria associada a um novo ciclone extratropical muda o tempo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta quarta-feira, 30, com chuva, temporais, vento e risco de granizo. A massa de ar frio derruba as temperaturas a partir de quinta-feira, 1º; em São Paulo, a máxima cai de 33°C para 20°C. Parte do Centro-Oeste e do Nordeste mantém o calor intenso.

Uma frente fria deve mudar o tempo em parte do Brasil nesta quarta-feira, 30, após dias de calor intenso. Associado a um novo ciclone extratropical, o sistema provoca chuva, temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A entrada de uma massa de ar frio também derruba as temperaturas, principalmente a partir de quinta-feira, 1º.

Em São Paulo, por exemplo, a temperatura máxima pode passar de 33°C nesta quarta para apenas 20°C na quinta. No Sul, a chegada do ar frio deixa o tempo mais estável e pode provocar geada em áreas de serra. Ao mesmo tempo, parte do Centro-Oeste e do Nordeste continua sob calor intenso.

Quando o frio chega

A mudança começa nesta quarta-feira, quando a frente fria avança pelo Sul e chega a áreas do Sudeste e Centro-Oeste. No último dia de setembro, ainda faz calor em grande parte dessas regiões, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia.

Em São Paulo, a chuva começa principalmente pelo oeste e sul do estado e avança para outras áreas. As temperaturas na capital variam entre 19°C e 33°C. Na quinta-feira, com o avanço da frente fria, a mínima cai para 16°C e a máxima não passa de 20°C.

No Rio de Janeiro, a máxima chega a 36°C nesta quarta e cai para 34°C na quinta. Em Belo Horizonte, os termômetros podem marcar 37°C nesta quarta e 35°C no dia seguinte.

No Sul, a mudança é mais acentuada. Curitiba e Porto Alegre terão mínima de 13°C na quinta-feira. Em Florianópolis, a máxima deve chegar a apenas 16°C.

Frente fria traz chuva e risco de temporais

O ciclone extratropical começa a se organizar entre o litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul e se intensifica entre quarta e quinta-feira. Mesmo se afastando progressivamente da costa brasileira, o sistema contribui para o avanço da frente fria e para o aumento da instabilidade sobre o continente.

No Sul, Paraná, Santa Catarina e áreas do Rio Grande do Sul terão chuva e trovoadas. O Inmet mantém aviso laranja de perigo para tempestades no Paraná e no norte de Santa Catarina, além de avisos amarelos para outras áreas da região.

A instabilidade também avança pelo Centro-Oeste e Sudeste. Em São Paulo, no Triângulo Mineiro e em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, há previsão de tempestades. Os acumulados de chuva podem superar 50 milímetros em 24 horas em pontos dessas regiões.

O encontro entre calor, umidade e a passagem da frente fria também aumenta o potencial para granizo. Na noite de quarta-feira, o risco se concentra principalmente entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Na quinta, as áreas com possibilidade de granizo avançam para o norte e leste.

Frio aumenta no Sul

Enquanto a frente fria avança pelo país, uma área de alta pressão chega ao Sul e favorece a entrada de ar frio e seco. Com isso, a chuva perde força na região e o tempo fica mais estável na quinta-feira.

A queda de temperatura será mais significativa nas áreas de serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O Inmet prevê possibilidade de geada na madrugada de sexta-feira, 2, principalmente em pontos mais altos e de baixada.

Calor continua em parte do país

A mudança de tempo não atinge todas as regiões. No Centro-Oeste, o oeste e o sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás terão chuva e trovoadas, enquanto áreas do norte e leste de Goiás, do Distrito Federal e do leste de Mato Grosso continuam com sol e calor.

Brasília terá máxima de 35°C nesta quarta e quinta-feira. Em Cuiabá, os termômetros chegam a 38°C nesta quarta, mas a máxima cai para 32°C na quinta.

No Nordeste, o tempo permanece estável na maior parte da região, com calor e baixa umidade. Teresina pode chegar a 39°C nesta quarta e a 38°C na quinta. No Norte, as chuvas se concentram principalmente no oeste da região, enquanto Tocantins e outras áreas continuam com temperaturas elevadas.

Como fica o tempo em São Paulo

A capital paulista terá uma mudança significativa entre quarta e quinta-feira. Nesta quarta, o dia começa com calor e a temperatura pode chegar a 33°C, mas a aproximação da frente fria aumenta a possibilidade de chuva e trovoadas.

Na quinta-feira, a temperatura cai bastante: a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 20°C. O dia deve ser chuvoso, com possibilidade de trovoadas em diferentes áreas do estado.