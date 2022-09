Pesquisa governo RJ: Castro tem 31%, e Freixo, 27%, um empate técnico, segundo Datafolha

A pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro mostra um empate técnico entre os dois mais bem colocados. O atual governador, Cláudio Castro (PL), tem 31% das intenções de voto, seguido do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 27%. A diferença dos dois está dentro da margem de erro da sondagem, divulgada nesta quinta-feira, 15.

Comparando com a pesquisa feita no dia 1º de setembro, Castro manteve o mesmo percentual, e Freixo oscilou um ponto percentual para mais. Em uma pergunta espontânea, sem uma lista prévia, o atual governador tem 21%, e Freixo aparece com 17%.

Primeiro tuno estimulada

Cláudio Castro (PL): 31% (31% no Datafolha anterior, de 1º de setembro)

Marcelo Freixo (PSB): 27% (26% na pesquisa anterior)

Rodrigo Neves (PDT): 8% (7% na pesquisa anterior)

Wilson Witzel (PMB): 3% (3% na pesquisa anterior)

Eduardo Serra (PCB): 3% (2% na pesquisa anterior)

Cyro Garcia (PSTU): 3% (3% na pesquisa anterior)

Paulo Ganime (Novo): 1% (2% na pesquisa anterior)

Juliete Pantoja (UP): 1% (2% na pesquisa anterior)

Luiz Eugênio (PCO): 1% (0% na pesquisa anterior)

Branco/nulo/nenhum: 14% (14% na pesquisa anterior)

Não sabe: permanece em 8% (10% na pesquisa anterior)

O Datafolha ainda fez uma simulação de segundo turno. Castro e Freixo também aparecem tecnicamente empatados, mas o candidato à reeleição tem uma vantagem numérica: 43% a 41%.

A pesquisa ouviu 1.202 pessoas entre 13 e 15 de setembro, em 34 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-00509/2022.

Senado

Na disputa pelo Senado, Romário (PL), candidato à reeleição, lidera, com 31%. Alessandro Molon (PSB) tem 13%, e Clarissa (União Brasil), 8%.

Romário (PL): 31% (31% na pesquisa anterior)

Alessandro Molon (PSB): 13% (12% na pesquisa anterior)

Clarissa (União Brasil): 8% (8% na pesquisa anterior)

Cabo Daciolo (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)

Daniel Silveira (PTB): 6% (6% na pesquisa anterior)

André Ceciliano (PT): 5% (6% na pesquisa anterior)

Prof. Helvio Costa (DC): 1% (1% na pesquisa anterior)

Raul (UP): 1% (1% na pesquisa anterior)

Bárbara Sinedino (PSTU): 0% (1% na pesquisa anterior)

Itagiba (Avante): 0% (0% na pesquisa anterior)

Antonio Hermano (PCO): 0% (0% na pesquisa anterior)

Sued Haidar (PMB): 0% (não estava na pesquisa anterior)

Hiran Roedel (PCB): não foi citado (0% na pesquisa anterior)

Branco ou nulo: 14% (13% na pesquisa anterior)

Não sabe: 11% (10% na pesquisa anterior)

