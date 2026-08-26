Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados na corrida pela Presidência da República, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 26. Em um cenário de primeiro turno estimulado, Flávio registra 37,6%, arredondado pelo instituto para 38%, e Lula, 37,2% (37%) das intenções de voto. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, ainda que sua candidatura conste como ‘concorrendo’ no TSE, tem 4%, seguido por Renan Santos (Missão) e pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e Augusto Cury registram 1% cada.

Candidatos como Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democratas), Clariana Barão (DC), Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Os que declaram não votar em nenhum deles somam 4%, e os indecisos são 8%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma simulação direta de segundo turno entre os dois líderes, o cenário descola do empate técnico e revela vantagem de Flávio Bolsonaro, que registra 47% das intenções de voto, contra 42% de Lula.

Neste cenário, os eleitores que declaram que não votariam em nenhum dos dois somam 8%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder representam 3% da amostra consultada pela pesquisa.

O levantamento também mensurou o potencial de veto do eleitorado aos presidenciáveis. O presidente lidera a rejeição com 49%, índice nove pontos maior que o de seu principal adversário. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 40%. Em um segundo bloco, o índice dos que não votariam de jeito nenhum em Pablo Marçal é de 11%, seguido por Caiado e Zema, ambos com 10%.

A percepção sobre a atual gestão federal ajuda a explicar o teto governista na disputa eleitoral. Atualmente, 51% desaprovam o trabalho da Presidência da República, enquanto 43% aprovam a administração.

O levantamento também mediu a compreensão do eleitorado sobre o resultado das eleições. Ao todo, 52% dos entrevistados acreditam na vitória de Lula, contra 36% que acreditam na eleição de Flávio Bolsonaro. No preparo para governar, eles aparecem empatados, com 44% para o senador e 43% para o presidente.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 21 e 25 de agosto de 2026, por meio de entrevistas telefônicas (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi realizado de forma institucional em parceria com a AESP Rádio + TV, e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03547/2026.