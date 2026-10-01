O ex-secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), lidera com vantagem de quase dez pontos percentuais a corrida pelas duas vagas do estado no Senado, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira, 1. No cenário consolidado, que soma primeiro e segundo votos, o candidato registra 38% das intenções de voto.

O cenário aponta um triplo empate técnico dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais, pela segunda vaga da casa legislativa. Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) marcam 29% cada uma na preferência do eleitorado. Na sequência, o deputado André do Prado (PL) registra 28%.

Entre os demais nomes testados na soma geral, Soninha Francine (Cidadania) e Geraldo Rufino (Podemos) têm 2% cada, enquanto Márcio Alves (UP), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Maíra de Souza (UP) pontuam com 1% cada.

Apesar da disputa ter favoritos, o grau de indecisão ainda é alto, com 44% dos eleitores alegando que não sabem. Os que não querem votar em nenhum deles chegam a 23%.

A dinâmica do primeiro e segundo voto

Como a eleição de 2026 renova duas cadeiras no Senado, o eleitor tem direito a duas escolhas na urna. Quando questionados sobre o primeiro voto, 29% dos paulistas optam por Derrite. Marina Silva aparece com 18%, seguida por Tebet (16%) e André do Prado (9%).

No levantamento para o segundo voto, a preferência do eleitorado apresenta alterações estruturais. André do Prado lidera este recorte específico com 19% das intenções. Simone Tebet é a escolha de 14%, enquanto Marina e Derrite registram 10% cada.

O grau de indecisão da segunda opção é alto, com 29% de respostas "não sabe".

Raio-X do eleitorado paulista

Ao estratificar os dados de intenção de voto pela renda familiar, Guilherme Derrite atinge seu melhor desempenho entre os eleitores que ganham de 5 a 10 salários mínimos. Nesta fatia, ele salta para 53% da soma dos votos. Ele também pontua 47% entre o eleitorado masculino.

Já André do Prado tem seu maior pico de intenções entre o eleitorado com renda de 10 a 20 salários mínimos, chegando a 48%. Simone Tebet e Marina Silva, por sua vez, registram vantagem proporcional entre o eleitorado feminino, marcando 30% e 32%, respectivamente.

A pesquisa Gerp entrevistou 1.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo SP-04091/2026.