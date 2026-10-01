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Gerp: Tarcísio abre 20 pontos de vantagem sobre Haddad no 1º turno em São Paulo

Quando considerados apenas os votos válidos, a pesquisa indica que o pleito para governador de São Paulo pode ser decidido já no primeiro turno. O governador registra 60% e Haddad, 37%

Tarcísio de Freitas: gestão de Tarcísio é aprovada por 63% dos paulistas (PABLO JACOB/Flickr)

Tarcísio de Freitas: gestão de Tarcísio é aprovada por 63% dos paulistas (PABLO JACOB/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10h56.

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 20 pontos de vantagem a corrida pelo Executivo de São Paulo, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira, 1. No cenário estimulado de primeiro turno, o atual chefe do executivo paulista registra 53% das intenções de voto.

Na sequência, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece com 33%. Entre os demais nomes, a policial Edjane (Agir), que não está mais na disputa, pontua com 2%, enquanto Izadora Dias (PCO) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% cada.

Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) não pontuaram. Os eleitores que declaram voto nulo ou branco somam 5%, e 6% não sabem ou não responderam.

Quando considerados apenas os votos válidos, a pesquisa indica que o pleito para governador de São Paulo pode ser decidido já no primeiro turno. O governador registra 60% e Haddad, 37%.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Em uma simulação direta de segundo turno entre os dois principais líderes, a diferença é, novamente, de 20 pontos. Tarcísio de Freitas alcança 56% da preferência do eleitorado paulista. O candidato petista, por sua vez, registra 36% das intenções de voto.

Os eleitores que optam por anular ou votar em branco somam 3%, enquanto 4% dos entrevistados afirmam que ainda não sabem em quem votar no confronto decisivo.

No quesito rejeição, quando os eleitores apontam em quem não votariam de jeito nenhum, Fernando Haddad lidera com 50%. O governador é rejeitado por 27% dos entrevistados na pesquisa de múltipla escolha.

Paralelamente ao cenário eleitoral, a gestão de Tarcísio é aprovada por 63% dos paulistas, enquanto 29% desaprovam o trabalho realizado pelo governo do Estado e 9% não souberam avaliar.

De acordo com a Gerp, o maior problema do estado para os eleitores paulistas é a criminalidade, disparado o tema mais citado por 45% dos respondentes. A demora no atendimento de saúde e a falta de hospitais foram questões lembradas por 19% do eleitorado.

A educação pública ruim foi citada por 16%. Transporte coletivo ruim, por 14%. Falta de médicos foi um problema levantado por 13%.

A pesquisa Gerp entrevistou 1.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati). A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo SP-04091/2026.

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