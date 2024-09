O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 23% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 22% do influenciador Pablo Marçal (PRTB), e 22% do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5, pelo jornal Folha de São Paulo e o portal G1, da TV Globo. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registra 9% e está empatada com José Luiz Datena (PSDB), que caiu para 7%. Marina Helena (NOVO) tem 3% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 8% e os eleitores que não sabem ou não opiniram 4%.

Essa é a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral na rádio e na TV. Em comparação com o levantamento anterior, Boulos se manteve com o mesmo percentual, Marçal teve uma oscilação positiva de um ponto percentual, enquanto Nunes teve uma variação positiva de três pontos percentuais no limite da margem de erro. Tabata variou apenas um ponto, mas ultrapassou Datena numericamente, que oscilou de 10% para 7%.

Pesquisa Datafolha em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 22%

Ricardo Nunes (MDB): 22%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 7%

Marina Helena (Novo): 3%

Ricardo Senese (UP): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 8%

Não sabem: 4%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Boulos lidera com 19%, Marçal aparece com 15% e Nunes tem 10%. O cenário mostra que 38% ainda estão indecisos sobre em quem votar em outubro.

Guilherme Boulos (PSOL): 19%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Ricardo Nunes (MDB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 4%

Atual prefeito/no atual: 2%

Datena (PSDB): 1%

Marina Helena (Novo): 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nenhum: 7%

Não sabe/Recusa: 38%

Segundo turno

O Datafolha simulou dois cenário de segundo turno. Na disputa entre Nunes e Boulos, o atual prefeito vence por 53%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-03608/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.