O apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 29% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. A disputa pela segunda posição tem um empate técnico quádruplo pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito Fuad Noman (PSD) está numericamente na frente com 14% das intenções de voto, seguido por Bruno Engler (PL), com 13%; Duda Salabert (PDT), que registra 12%, e Rogério Correia (PT), com 8%. Carlos Viana (Podemos) marca 5% e também fica empatado com o petista. Gabriel (MDB) tem 2%.

Na comparação com pesquisa Datafolha anterior, realizada entre 20 e 21 de agosto, Tramonte oscilou dois pontos percentuais positivos, saindo de 27% para 29%, dentro, contudo, da margem de erro. O atual prefeito cresceu quatro pontos ante os 10% das intenções de voto que tinha.

Engler oscilou positivamente dentro da margem de erro, indo de 10% para 13%. Duda Salabert também oscilou para cima 2% e Correia 1%. Carlos Viana perdeu 7 pontos percentuais.

Intenções de voto em Belo Horizonte:

Mauro Tramonte (Republicanos): 29%

Fuad Noman (PSD): 14%

Bruno Engler (PL): 13%

Duda Salabert (PDT): 12%

Rogério Correia (PT): 8%

Carlos Viana (Podemos): 5%

Gabriel (MDB): 2%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 8%

A pesquisa Datafolha foi registrada no TSE como MG- 02912/2024 e realizou 910 entrevistas presencialmente entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

No cenário de intenção de voto espontâneo, em que não são apontados os nomes dos candidatos, Tramonte também lidera e 48% ainda estão indecisos sobre em quem votar.

Mauro Tramonte (Republicanos): 15%

Bruno Engler (PL): 8%

Fuad Noman (PSD): 7%

Duda Salabert (PDT): 6%

Rogério Correia (PT): 5%

No atual: 2%

Gabriel (MDB): 1%

Outras respostas: 4%

Em branco/ nulo/ nenhum: 5%

Não sabe: 48%

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. O candidato do PL aparece com o maior percentual de rejeição, com 26%.