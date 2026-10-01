Pesquisa Datafolha para o Senado: veja quem lidera a disputa em SP, RJ, MG, PE e DF

A três dias das eleições, a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes e não será possível escolher o mesmo nome duas vezes.

São Paulo

Em São Paulo, Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16% das intenções de voto. André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB) têm 15% cada, enquanto Guilherme Derrite (PP) registra 14%.

Na comparação com a pesquisa de 24 de setembro, Marina oscilou de 15% para 16%. André do Prado passou de 12% para 15%, Simone Tebet foi de 14% para 15% e Derrite, de 12% para 14%.

Marina Silva (Rede): 16% (eram 15% em 24/9)

André do Prado (PL): 15% (eram 12%)

Simone Tebet (PSB): 15% (eram 14%)

Guilherme Derrite (PP): 14% (eram 12%)

Geraldo Rufino (Podemos): 2% (eram 3%)

Salles (Novo)*: 2% (eram 4%)

Marcio Alves (UP): 2% (eram 2%)

Soninha Francine (Cidadania): 2% (eram 2%)

Maíra de Souza (UP): 2% (eram 2%)

Guto Schiavetto (Missão): 2% (eram 2%)

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 1% (eram 2%)

William Teixeira (Agir): 1% (era 1%)

Ednelson Cesaretti (PCO): 1% (era 0%)

Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)

Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)

Em branco/nenhum: 12% (eram 14%)

Indecisos: 12% (eram 15%)

Rio de Janeiro

No Rio, Benedita da Silva (PT) lidera com 19%, seguida por Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), com 13% cada.

Pedro Paulo (PSD) aparece com 8%, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 7%. Marcelo Crivella (Republicanos) registra 5%.

Benedita da Silva (PT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)

Carlos Portinho (PL): 13% (eram 12%)

Carlos Jordy (PL): 13% (eram 12%)

Pedro Paulo (PSD): 8% (eram 9%)

Monica Benicio (PSOL): 7% (eram 6%)

Marcelo Crivella (Republicanos): 5% (eram 7%)

Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)

Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)

Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)

Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)

Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)

Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)

Luiz Eugenio (PCO): 1% (era 0%)

Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)

Ó Clemente (Democrata): 0% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 13%)

Indecisos: 12% (eram 12%)

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a disputa aparece mais pulverizada. Marília Campos (PT) tem 13%, seguida por Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11% cada.

Domingos Sávio (PL) aparece com 9%, Marcelo Aro (PP) tem 6% e Áurea Carolina (PSOL), 5%.

Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)

Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)

Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)

Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)

Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)

Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)

Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)

Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)

Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)

Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)

Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)

Indecisos: 20% (eram 21%)

Pernambuco

Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem empatados numericamente, com 19% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mendonça Filho (PL) registra 12%, seguido por Eduardo da Fonte (PP), com 10%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 5%.

Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro);

Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%);

Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%);

Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%);

Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%);

Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%);

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);

Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);

Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%);

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%);

Indecisos: 13% (eram 10%).

Distrito Federal

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) aparece na primeira posição, com 23% das intenções de voto. Bia Kicis (PL) e Leila do Vôlei (PDT) vêm em seguida, com 18% cada.

Erika Kokay (PT) tem 13%. Os demais candidatos aparecem com até 2%.

Michelle Bolsonaro (PL): 23% (eram 22%)

Bia Kicis (PL): 18% (eram 15%)

Leila do Vôlei (PDT): 18% (eram 19%)

Erika Kokay (PT): 13% (eram 15%)

Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)

Professor Guilherme Amorim (UP): 2% (eram 1%)

Ronaldo Fonseca (PSD): 1% (eram 2%)

Tiago (Agir): 1% (eram 1%)

Marley (Avante): 1% (eram 1%)

Zanata (PSTU): 0% (eram 1%)

David Horn (PCO): 0% (eram 0%)

Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

Não sabe: 8% (eram 10%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.