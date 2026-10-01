Pesquisa Datafolha para o Senado: veja quem lidera a disputa em SP, RJ, MG, PE e DF

A três dias das eleições, a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.
Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes e não será possível escolher o mesmo nome duas vezes.
São Paulo
Em São Paulo, Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16% das intenções de voto. André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB) têm 15% cada, enquanto Guilherme Derrite (PP) registra 14%.
Na comparação com a pesquisa de 24 de setembro, Marina oscilou de 15% para 16%. André do Prado passou de 12% para 15%, Simone Tebet foi de 14% para 15% e Derrite, de 12% para 14%.
- Marina Silva (Rede): 16% (eram 15% em 24/9)
- André do Prado (PL): 15% (eram 12%)
- Simone Tebet (PSB): 15% (eram 14%)
- Guilherme Derrite (PP): 14% (eram 12%)
- Geraldo Rufino (Podemos): 2% (eram 3%)
- Salles (Novo)*: 2% (eram 4%)
- Marcio Alves (UP): 2% (eram 2%)
- Soninha Francine (Cidadania): 2% (eram 2%)
- Maíra de Souza (UP): 2% (eram 2%)
- Guto Schiavetto (Missão): 2% (eram 2%)
- Dra Eliana Ferreira (PSTU): 1% (eram 2%)
- William Teixeira (Agir): 1% (era 1%)
- Ednelson Cesaretti (PCO): 1% (era 0%)
- Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)
- Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)
- Em branco/nenhum: 12% (eram 14%)
- Indecisos: 12% (eram 15%)
Rio de Janeiro
No Rio, Benedita da Silva (PT) lidera com 19%, seguida por Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), com 13% cada.
Pedro Paulo (PSD) aparece com 8%, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 7%. Marcelo Crivella (Republicanos) registra 5%.
- Benedita da Silva (PT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)
- Carlos Portinho (PL): 13% (eram 12%)
- Carlos Jordy (PL): 13% (eram 12%)
- Pedro Paulo (PSD): 8% (eram 9%)
- Monica Benicio (PSOL): 7% (eram 6%)
- Marcelo Crivella (Republicanos): 5% (eram 7%)
- Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)
- Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)
- Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)
- Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)
- Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)
- Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)
- Luiz Eugenio (PCO): 1% (era 0%)
- Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)
- Ó Clemente (Democrata): 0% (era 0%)
- Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 13%)
- Indecisos: 12% (eram 12%)
Minas Gerais
Em Minas Gerais, a disputa aparece mais pulverizada. Marília Campos (PT) tem 13%, seguida por Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11% cada.
Domingos Sávio (PL) aparece com 9%, Marcelo Aro (PP) tem 6% e Áurea Carolina (PSOL), 5%.
- Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)
- Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)
- Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)
- Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)
- Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
- Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)
- Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
- Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)
- Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)
- Indecisos: 20% (eram 21%)
Pernambuco
Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem empatados numericamente, com 19% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Mendonça Filho (PL) registra 12%, seguido por Eduardo da Fonte (PP), com 10%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 5%.
- Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro);
- Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%);
- Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%);
- Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%);
- Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%);
- Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%);
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);
- Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);
- Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%);
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
- Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%);
- Indecisos: 13% (eram 10%).
Distrito Federal
No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) aparece na primeira posição, com 23% das intenções de voto. Bia Kicis (PL) e Leila do Vôlei (PDT) vêm em seguida, com 18% cada.
Erika Kokay (PT) tem 13%. Os demais candidatos aparecem com até 2%.
- Michelle Bolsonaro (PL): 23% (eram 22%)
- Bia Kicis (PL): 18% (eram 15%)
- Leila do Vôlei (PDT): 18% (eram 19%)
- Erika Kokay (PT): 13% (eram 15%)
- Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)
- Professor Guilherme Amorim (UP): 2% (eram 1%)
- Ronaldo Fonseca (PSD): 1% (eram 2%)
- Tiago (Agir): 1% (eram 1%)
- Marley (Avante): 1% (eram 1%)
- Zanata (PSTU): 0% (eram 1%)
- David Horn (PCO): 0% (eram 0%)
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 0%)
- Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
- Não sabe: 8% (eram 10%)
A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.