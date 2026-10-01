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Pesquisa Datafolha para o Senado: veja quem lidera a disputa em SP, RJ, MG, PE e DF

A três dias da votação, levantamento mostra disputas acirradas e candidatos tecnicamente empatados em algumas das cinco unidades da federação

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h01.

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A três dias das eleições, a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 1, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes e não será possível escolher o mesmo nome duas vezes.

São Paulo

Em São Paulo, Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16% das intenções de voto. André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB) têm 15% cada, enquanto Guilherme Derrite (PP) registra 14%.

Na comparação com a pesquisa de 24 de setembro, Marina oscilou de 15% para 16%. André do Prado passou de 12% para 15%, Simone Tebet foi de 14% para 15% e Derrite, de 12% para 14%.

  • Marina Silva (Rede): 16% (eram 15% em 24/9)
  • André do Prado (PL): 15% (eram 12%)
  • Simone Tebet (PSB): 15% (eram 14%)
  • Guilherme Derrite (PP): 14% (eram 12%)
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2% (eram 3%)
  • Salles (Novo)*: 2% (eram 4%)
  • Marcio Alves (UP): 2% (eram 2%)
  • Soninha Francine (Cidadania): 2% (eram 2%)
  • Maíra de Souza (UP): 2% (eram 2%)
  • Guto Schiavetto (Missão): 2% (eram 2%)
  • Dra Eliana Ferreira (PSTU): 1% (eram 2%)
  • William Teixeira (Agir): 1% (era 1%)
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 1% (era 0%)
  • Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)
  • Em branco/nenhum: 12% (eram 14%)
  • Indecisos: 12% (eram 15%)

Rio de Janeiro

No Rio, Benedita da Silva (PT) lidera com 19%, seguida por Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), com 13% cada.

Pedro Paulo (PSD) aparece com 8%, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 7%. Marcelo Crivella (Republicanos) registra 5%.

  • Benedita da Silva (PT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)
  • Carlos Portinho (PL): 13% (eram 12%)
  • Carlos Jordy (PL): 13% (eram 12%)
  • Pedro Paulo (PSD): 8% (eram 9%)
  • Monica Benicio (PSOL): 7% (eram 6%)
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 5% (eram 7%)
  • Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)
  • Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)
  • Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)
  • Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)
  • Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)
  • Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)
  • Luiz Eugenio (PCO): 1% (era 0%)
  • Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)
  • Ó Clemente (Democrata): 0% (era 0%)
  • Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 13%)
  • Indecisos: 12% (eram 12%)

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a disputa aparece mais pulverizada. Marília Campos (PT) tem 13%, seguida por Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11% cada.

Domingos Sávio (PL) aparece com 9%, Marcelo Aro (PP) tem 6% e Áurea Carolina (PSOL), 5%.

  • Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)
  • Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)
  • Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)
  • Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)
  • Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)
  • Indecisos: 20% (eram 21%)

Pernambuco

Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem empatados numericamente, com 19% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mendonça Filho (PL) registra 12%, seguido por Eduardo da Fonte (PP), com 10%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 5%.

  • Marília Arraes (PDT): 19% (eram 19% em 24 de setembro);
  • Humberto Costa (PT): 19% (eram 17%);
  • Mendonça Filho (PL): 12% (eram 13%);
  • Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%);
  • Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 6%);
  • Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 1%);
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);
  • Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);
  • Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 1%);
  • Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
  • Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
  • Branco/nulo/nenhum: 16% (eram 19%);
  • Indecisos: 13% (eram 10%).

Distrito Federal

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) aparece na primeira posição, com 23% das intenções de voto. Bia Kicis (PL) e Leila do Vôlei (PDT) vêm em seguida, com 18% cada.

Erika Kokay (PT) tem 13%. Os demais candidatos aparecem com até 2%.

  • Michelle Bolsonaro (PL): 23% (eram 22%)
  • Bia Kicis (PL): 18% (eram 15%)
  • Leila do Vôlei (PDT): 18% (eram 19%)
  • Erika Kokay (PT): 13% (eram 15%)
  • Sebastião Coelho (Novo): 2% (eram 2%)
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 2% (eram 1%)
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 1% (eram 2%)
  • Tiago (Agir): 1% (eram 1%)
  • Marley (Avante): 1% (eram 1%)
  • Zanata (PSTU): 0% (eram 1%)
  • David Horn (PCO): 0% (eram 0%)
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 0% (eram 0%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
  • Não sabe: 8% (eram 10%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

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