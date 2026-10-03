Pesquisa Datafolha para o Senado: veja os votos válidos em SP, RJ, MG, PE e DF

A rodada do Datafolha para o Senado, divulgada neste sábado, 3, mostra disputas com configurações diferentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal na véspera do primeiro turno, que acontece amanhã, no domingo, 4.

Em 2026, cada eleitor escolherá dois candidatos ao Senado. Nos votos válidos, Michelle Bolsonaro (PL) registra 30% no Distrito Federal, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) têm 29% cada em Pernambuco e Benedita da Silva (PT) aparece com 26% no Rio.

São Paulo concentra quatro candidatos entre 20% e 22%. Em Minas Gerais, quatro nomes aparecem entre 13% e 21%.

Veja os votos válidos nos cinco levantamentos

São Paulo: Derrite 22%, André do Prado 22%, Marina Silva 21% e Simone Tebet 20%;

Rio de Janeiro: Benedita 26%, Portinho 19%, Jordy 18%, Pedro Paulo 13%, Monica Benicio 9% e Crivella 6%;

Minas Gerais: Marília Campos 21%, Carlos Viana 19%, Domingos Sávio 17% e Aécio Neves 13%;

Pernambuco: Marília Arraes 29%, Humberto Costa 29%, Mendonça Filho 16% e Eduardo da Fonte 14%;

Distrito Federal: Michelle Bolsonaro 30%, Bia Kicis 24%, Leila do Vôlei 21% e Erika Kokay 18%.

São Paulo concentra quatro candidatos

A disputa paulista tem os quatro primeiros colocados separados por apenas dois pontos percentuais nos votos válidos.

Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) têm 22% cada, seguidos por Marina Silva (Rede), com 21%, e Simone Tebet (PSB), com 20%.

Depois aparecem Geraldo Rufino (Podemos), com 3%, e um grupo de candidatos com 2%: Salles (Novo), Soninha Francine (Cidadania), Guto Schiavetto (Missão), Marcio Alves (UP), Maíra de Souza (UP) e Dra. Eliana Ferreira (PSTU). William Teixeira (Agir) tem 1%.

No agregado dos votos totais, Derrite e André do Prado registram 16% cada, Marina tem 15% e Tebet, 14%.

A divisão das duas escolhas muda a ordem. No primeiro voto, Derrite tem 22%, Marina 18%, Tebet 16% e André do Prado 14%. No segundo, André do Prado aparece com 18%, Tebet e Marina têm 13% cada e Derrite, 10%.

Na espontânea, 47% dos paulistas ainda não citaram um candidato.

Pernambuco tem Marília Arraes e Humberto Costa com 29%

Em Pernambuco, Marília Arraes e Humberto Costa aparecem com 29% cada nos votos válidos.

Mendonça Filho (PL) registra 16%, Eduardo da Fonte (PP), 14%, e Túlio Gadêlha (PSD), 6%. Carlos Sant'anna (Novo) tem 3%.

No resultado agregado dos votos totais, Marília aparece com 21% e Humberto, com 20%. Mendonça tem 12% e Eduardo, 10%.

A primeira e a segunda escolhas, porém, têm líderes diferentes. No primeiro voto, Marília registra 25%, contra 21% de Humberto. No segundo voto, Humberto tem 20% e Marília, 16%.

A pesquisa espontânea aponta 46% de indecisos no estado.

Michelle lidera os válidos no DF; Bia aparece à frente no segundo voto

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro tem 30% dos votos válidos. Bia Kicis (PL) aparece com 24%, Leila do Vôlei (PDT), com 21%, e Erika Kokay (PT), com 18%.

No agregado dos votos totais, Michelle registra 25%, Bia 20%, Leila 18% e Erika 15%.

A diferença entre as duas escolhas é maior. No primeiro voto, Michelle alcança 39%, enquanto Erika tem 18%, Leila, 17%, e Bia, 9%.

No segundo voto, Bia passa à frente, com 31%. Leila registra 18%, Erika, 12%, e Michelle, 11%.

Na espontânea, 32% não sabem em quem votar.

Benedita tem 26% no Rio e lidera também o primeiro voto

No Rio de Janeiro, Benedita da Silva registra 26% no consolidado dos votos válidos para as duas vagas.

Carlos Portinho (PL) tem 19%, Carlos Jordy (PL), 18%, Pedro Paulo (PSD), 13%, Monica Benicio (PSOL), 9%, e Marcelo Crivella (Republicanos), 6%.

Na primeira escolha, Benedita amplia o percentual para 32%. Jordy aparece com 16%, Portinho, com 12%, e Pedro Paulo e Crivella, com 6% cada.

Já no segundo voto, Portinho lidera com 16%. Pedro Paulo tem 12%, Monica Benicio, 11%, Jordy, 10%, e Benedita, 5%.

Sem a apresentação da lista de candidatos, 46% dos entrevistados permanecem indecisos.

Minas tem Marília Campos com 21% e Viana com 19%

Em Minas Gerais, Marília Campos aparece com 21% dos votos válidos, seguida por Carlos Viana, com 19%, Domingos Sávio, com 17%, e Aécio Neves, com 13%.

Áurea Carolina (PSOL) e Marcelo Aro (PP) registram 9% cada. Marco Antônio Superman (Novo) tem 4%.

No agregado dos votos totais, Marília registra 13%, Viana, 12%, Sávio, 11%, e Aécio, 8%.

No primeiro voto, Marília tem 20%, seguida por Viana, com 14%, Sávio, com 12%, e Aécio, com 11%.

Na segunda escolha, Viana e Sávio aparecem com 10% cada. Áurea Carolina tem 9%, Marília, 6%, e Aécio, 5%.

Entre os cinco levantamentos, Minas registra a maior parcela de indecisos na pesquisa espontânea: 55%.

Pesquisas foram divulgadas na véspera do primeiro turno

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o registro é SP-09337/2026.

Em Minas Gerais, foram entrevistadas 2.003 pessoas no mesmo período. O registro é MG-06705/2026.

Em Pernambuco, a pesquisa ouviu 1.650 eleitores, com registro PE-02404/2026. No Distrito Federal, foram 1.620 entrevistados, e o levantamento está registrado como DF-07243/2026.

No Rio de Janeiro, o Datafolha ouviu 1.204 pessoas em 35 municípios, entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o registro é RJ-02070/2026. A pesquisa para governadores também foi divulgada neste sábado, 3.