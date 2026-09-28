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Real Time: Arraes, Mendonça e Humberto lideram corrida ao Senado em Pernambuco

Em voto estratégico, eleitor pernambucano progressista coloca Marília Arraes como primeiro voto e Humberto Costa como segundo voto

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12h22.

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Marília Arraes (PDT) lidera a corrida pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. No cenário consolidado, a candidata registra 25% das intenções de voto.

Na sequência, a disputa pela segunda cadeira é marcada por um empate entre Mendonça Filho (PL) e Humberto Costa (PT), ambos com 20%. Eduardo da Fonte (PP) registra 15%. Túlio Gadêlha (PSD) e Carlos Sant’Anna (Novo) têm 7% cada um.

Paulo Rubem Santiago (Rede) aparece com 1%. Os candidatos Mariano Macedo (PSTU), Samuel Timoteo (UP), Gilvan Costa (Democrata), Gorett Bitu (UP) e Mailson da Silva Neto (PCO) não pontuaram.

Votos brancos e nulos somam 3%, enquanto 2% não quiseram ou não souberam responder.

A dinâmica para o Legislativo revela uma estratégia de voto. Quando questionados sobre o primeiro voto, Marília Arraes atinge 33%, isolando-se na preferência, enquanto Mendonça Filho marca 22% e Humberto Costa, 21%.

Já na simulação de segundo voto, o cenário se fragmenta e muda de liderança. Humberto Costa, petista e do mesmo campo político de Arraes, assume a ponta com 19%, seguido de perto por Marília e Mendonça, empatados com 18%, e Eduardo da Fonte (PP) com 17%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no documento e está registrado no TSE sob o protocolo PE-06087/2026.

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