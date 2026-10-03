Candidatos a governador no Rio Grande do Norte; veja o número e os nomes

(Sandro Menezes/Assessoria de Comunicação Social do Governo do RN (Assecom))
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h21.
A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Allyson, Álvaro Dias, Arinalda do MLB, Cadu de Lula, Dário Barbosa, Henrique Lyra, Professor Roberio Paulino e Rodrigo Bolsonaro. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo potiguar.
Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026:
• Allyson (União) 44 ;
• Álvaro Dias (PL) 22;
• Arinalda do MLB (UP) 80;
• Cadu de Lula (PT) 13;
• Dário Barbosa (PSTU) 16;
• Henrique Lyra (PCO) 29;
• Professor Roberio Paulino (PSOL) 50;
• Rodrigo Bolsonaro (Agir) 36.
A eleição no Rio Grande do Norte seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Allyson, candidato do União ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 44.
Álvaro Dias, candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 22.
Arinalda do MLB, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 80.
Cadu de Lula, candidato do PT ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 13.
Dário Barbosa, candidato do PSTU ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 16.
Henrique Lyra, candidato do PCO ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 29.
Professor Roberio Paulino, candidato do PSOL ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 50.
Rodrigo Bolsonaro, candidato do Agir ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 36.
Oito candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio Grande do Norte será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.