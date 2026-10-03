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Candidatos a governador no Rio Grande do Norte; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

(Sandro Menezes/Assessoria de Comunicação Social do Governo do RN (Assecom))

(Sandro Menezes/Assessoria de Comunicação Social do Governo do RN (Assecom))

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h21.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Allyson, Álvaro Dias, Arinalda do MLB, Cadu de Lula, Dário Barbosa, Henrique Lyra, Professor Roberio Paulino e Rodrigo Bolsonaro. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo potiguar.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026:

• Allyson (União) 44 ;

• Álvaro Dias (PL) 22;

• Arinalda do MLB (UP) 80;

• Cadu de Lula (PT) 13;

• Dário Barbosa (PSTU) 16;

• Henrique Lyra (PCO) 29;

• Professor Roberio Paulino (PSOL) 50;

• Rodrigo Bolsonaro (Agir) 36.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio Grande do Norte

A eleição no Rio Grande do Norte seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Allyson nas eleições de 2026? ＋

Allyson, candidato do União ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 44.

Qual é o número de Álvaro Dias nas eleições de 2026? ＋

Álvaro Dias, candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 22.

Qual é o número de Arinalda do MLB nas eleições de 2026? ＋

Arinalda do MLB, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 80.

Qual é o número de Cadu de Lula nas eleições de 2026? ＋

Cadu de Lula, candidato do PT ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 13.

Qual é o número de Dário Barbosa nas eleições de 2026? ＋

Dário Barbosa, candidato do PSTU ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 16.

Qual é o número de Henrique Lyra nas eleições de 2026? ＋

Henrique Lyra, candidato do PCO ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 29.

Qual é o número de Professor Roberio Paulino nas eleições de 2026? ＋

Professor Roberio Paulino, candidato do PSOL ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 50.

Qual é o número de Rodrigo Bolsonaro nas eleições de 2026? ＋

Rodrigo Bolsonaro, candidato do Agir ao Governo do Rio Grande do Norte, concorre com o número 36.

Quantos candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Norte em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Rio Grande do Norte? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio Grande do Norte será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Rio Grande do Norte? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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