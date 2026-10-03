Candidatos a governador no Rio Grande do Norte; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Allyson, Álvaro Dias, Arinalda do MLB, Cadu de Lula, Dário Barbosa, Henrique Lyra, Professor Roberio Paulino e Rodrigo Bolsonaro. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo potiguar.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026:

• Allyson (União) 44 ;

• Álvaro Dias (PL) 22;

• Arinalda do MLB (UP) 80;

• Cadu de Lula (PT) 13;

• Dário Barbosa (PSTU) 16;

• Henrique Lyra (PCO) 29;

• Professor Roberio Paulino (PSOL) 50;

• Rodrigo Bolsonaro (Agir) 36.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio Grande do Norte

A eleição no Rio Grande do Norte seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.