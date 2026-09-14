Audite seu LinkedIn com IA: dados indicam que perfis otimizados têm 21x mais visualizações

Um perfil incompleto pode reduzir as chances de ser encontrado por quem procura profissionais com determinadas experiências e competências.

O LinkedIn afirma que adicionar as seções recomendadas melhora a descoberta do perfil nos resultados de pesquisa. A plataforma também já divulgou que perfis completos recebem 21 vezes mais visualizações e nove vezes mais solicitações de conexão.

A inteligência artificial pode entrar nesse processo como uma espécie de auditoria. É possível fornecer conteúdo de cada seção e solicitar uma análise objetiva, indicando lacunas, informações pouco claras e termos que poderiam representar melhor sua experiência.

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Comece pelo título profissional

O campo logo abaixo do nome costuma ser uma das primeiras informações observadas por quem chega ao perfil. Uma auditoria pode verificar se ele descreve apenas o cargo atual ou se também apresenta competências e áreas de atuação relevantes.

Vale pedir à IA que avalie o título considerando o tipo de oportunidade que você procura.

Se o objetivo for uma vaga em comunicação, por exemplo, o resultado pode apontar que determinadas experiências estão escondidas em outras partes do perfil e poderiam aparecer de maneira mais clara.

Revise a seção “Sobre”

Outro ponto importante é verificar se o texto apresenta, de forma compreensível, quem é o profissional, quais experiências possui e em que áreas atua. Um texto excessivamente genérico pode dificultar a compreensão do perfil.

A IA pode comparar o conteúdo atual com uma descrição feita pelo próprio profissional sobre sua trajetória. A partir daí, é possível pedir sugestões de organização, cortes de repetições e maneiras mais diretas de apresentar experiências e competências.

O ideal é tratar as sugestões como material de revisão, não como texto pronto para publicação.

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Procure lacunas no perfil

O LinkedIn possui um medidor de nível do perfil que aumenta conforme o usuário adiciona as seções recomendadas. A plataforma informa que, após completar todas elas, o perfil chega à classificação “Campeão”.

A IA pode ajudar a transformar essa checagem em uma lista prática. Basta fornecer as informações já preenchidas e perguntar quais áreas parecem incompletas, pouco detalhadas ou desconectadas do objetivo profissional.

Experiência, formação, competências e outras seções podem ser avaliadas em conjunto. Assim, fica mais fácil perceber quando uma parte importante da trajetória está ausente ou recebeu pouca atenção.

Analise as palavras usadas

Quem procura profissionais no LinkedIn pode chegar aos perfis por meio de pesquisas. Por isso, a escolha das palavras também merece atenção. A própria plataforma explica que o preenchimento do perfil contribui para melhorar sua descoberta nos resultados de pesquisa.

Uma boa auditoria com IA pode identificar termos relevantes que aparecem na descrição da carreira, mas não no título ou nas competências. Também pode apontar expressões vagas que poderiam ser substituídas por descrições mais precisas.

O cuidado está em não transformar o perfil em uma sequência artificial de palavras-chave. O texto precisa continuar descrevendo a trajetória real da pessoa.

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Use os próprios dados do LinkedIn

Depois da revisão, vale acompanhar se as mudanças produziram algum efeito.

O LinkedIn diferencia “visualizações do perfil” de “aparições do perfil”: a primeira métrica mostra quantas pessoas acessaram a página, enquanto a segunda indica quantas vezes nome e título apareceram na plataforma, inclusive em pesquisas, publicações, comentários e recomendações.

Essa diferença ajuda a entender o que está acontecendo. Um perfil pode aparecer mais vezes nas buscas sem necessariamente receber mais visitas. Comparar os indicadores antes e depois das alterações permite avaliar quais ajustes realmente fizeram diferença.

Para profissionais em busca de oportunidades, essa análise transforma o LinkedIn em algo mais próximo de uma ferramenta de acompanhamento da carreira.