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Eleições: só um presidente conseguiu se eleger no 1º turno — e duas vezes

Desde a redemocratização, apenas um candidato conseguiu superar a marca de 50% dos votos válidos já na primeira votação

Candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais de 50% (Wikimedia/Divulgação)

Candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais de 50% (Wikimedia/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10h30.

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RESUMO ＋

Fernando Henrique Cardoso foi o único candidato a vencer uma eleição presidencial no primeiro turno desde a redemocratização, com vitórias em 1994 e 1998. FHC obteve 54,24% dos votos válidos em 1994 e 53,06% em 1998, ambas as vezes contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde a redemocratização, apenas um candidato à Presidência da República conseguiu encerrar a disputa já na primeira votação.

O feito aconteceu pela primeira vez em 1994. Fernando Henrique Cardoso recebeu 34.314.961 votos, 54,24% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou em segundo lugar, com 27,07%.

À época, FHC concorreu pelo PSDB na coligação União, Trabalho e Progresso, formada também por PFL e PTB.

Quatro anos depois, FHC repetiu o resultado e foi reeleito sem a necessidade de uma segunda votação. Ele recebeu 35.936.540 votos, ou 53,06% dos válidos.

Lula terminou novamente em segundo, com 31,71%. Naquele ano, a coligação de FHC reunia PSDB, PFL, PPB, PTB e PSD.

Quanto precisa para vencer no 1º turno

Para vencer a eleição presidencial no primeiro turno, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais da metade (50% mais um voto). Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.

Apuração ao vivo da Exame

A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.

'Perguntas frequentes'

Quem venceu a eleição presidencial no primeiro turno desde a redemocratização? ＋

Fernando Henrique Cardoso foi o único candidato a encerrar a disputa presidencial no primeiro turno desde a redemocratização. O resultado ocorreu nas eleições de 1994 e 1998.

Qual foi o resultado da eleição presidencial de 1994? ＋

Fernando Henrique Cardoso recebeu 34.314.961 votos, equivalentes a 54,24% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva ficou em segundo lugar, com 27,07%.

Qual foi o resultado da eleição presidencial de 1998? ＋

Fernando Henrique Cardoso foi reeleito no primeiro turno com 35.936.540 votos, ou 53,06% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva terminou em segundo lugar, com 31,71%.

Quantos votos um candidato precisa para vencer no primeiro turno? ＋

O candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais de 50%. Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.

Como acompanhar a apuração das eleições de 2026? ＋

A EXAME fará a apuração das eleições de 2026 em tempo real no domingo, 4 de outubro. A cobertura terá resultados das disputas pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas no Senado, além de reportagens, análises e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026PolíticaBrasil

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