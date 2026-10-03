Candidatos a governador no Ceará; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Ceará nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Ciro Gomes, Danilo Soares, Delegado Huggo, Elmano de Freitas, Ieri Braga, Pedro Brito, Serley Leal e Zé Batista. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Ceará nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio de Ondina reúne o atual governador, antigos candidatos ao Executivo estadual, lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Ceará nas eleições de 2026:

• Ciro Gomes (PSDB) 45: Ciro Ferreira Gomes tem 68 anos, é advogado e político. Natural de Pindamonhangaba (SP), cresceu em Sobral, no Ceará, onde iniciou sua carreira política como deputado estadual. Foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e deputado federal. Também ocupou os cargos de ministro da Fazenda, durante o governo Itamar Franco, e de ministro da Integração Nacional, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2026, Ciro retorna à disputa pelo governo do Ceará após mais de três décadas. Foi oficializado pelo PSDB em convenção realizada em julho, em uma aliança que reúne diferentes partidos, e tem o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) como candidato a vice-governador;

• Danilo Soares (Democrata) 35: Danilo Soares tem 31 anos, é advogado trabalhista e penal e natural de Crateús. Segundo o material fornecido, sua candidatura ainda não havia sido formalizada no sistema da Justiça Eleitoral até a publicação do texto, e a chapa permanecia sem definição de candidato a vice-governador. O nome foi mantido entre os candidatos definidos para a disputa, mas a composição da chapa seguia incompleta;

• Delegado Huggo (Missão) 14 : Huggo Leonardo de Lima Anastácio, conhecido como Delegado Huggo, tem 37 anos, é advogado, delegado da Polícia Civil e policial militar da reserva. Natural de Fortaleza, é formado em Direito e possui especialização em Processo Civil. Antes de ingressar na Polícia Civil, trabalhou como assessor e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará. Em 2026, foi escolhido pelo Missão para disputar o governo estadual após inicialmente ser apresentado como pré-candidato ao Senado. A legenda oficializou sua candidatura em julho, com Felipe Moreira (Missão) como candidato a vice-governador;

• Elmano de Freitas (PT) 13 : Elmano de Freitas da Costa é natural de Baturité, no interior do Ceará, e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Antes de chegar ao governo estadual, atuou na defesa jurídica de sindicatos e movimentos sociais, foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo da capital. Em 2014, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2018. Em 2022, venceu a eleição para o Governo do Ceará no primeiro turno, com 53,69% dos votos válidos. Em 2026, busca a reeleição pelo PT e tem Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-governadora;

• Ieri Braga (PCO) 29: Ieri de Sousa Braga Júnior tem 37 anos, é químico e servidor público da Universidade de Brasília (UnB). Natural de Cuiabá (MT), concluiu licenciatura em Química pela UnB em 2015 e atua no campus de Ceilândia. Segundo o material fornecido, também integra a direção do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), com atuação ligada à formação política e à organização dos servidores técnico-administrativos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal pelo Distrito Federal, recebeu 53 votos e não foi eleito. Em 2026, concorre ao governo do Ceará pelo PCO e tem Laerte Silva (PCO) como candidato a vice-governador;

• Pedro Brito (Novo) 30 : Pedro Brito é advogado, nasceu em Fortaleza e atua como vice-presidente estadual do Partido Novo no Ceará. Entre 2019 e 2024, presidiu a Associação Nova Advocacia, entidade voltada para jovens advogados e ligada à OAB/CE. Sua candidatura foi definida pelo partido para a disputa estadual de 2026. Vera Lúcia (Novo) compõe a chapa como candidata a vice-governadora;

• Serley Leal (UP) 80 : Serley Leal tem 44 anos, é bancário e economiário e nasceu em Iguatu, no interior do Ceará. Participou da fundação da Unidade Popular (UP) no estado e integra o diretório estadual da legenda. Durante a graduação, participou do movimento estudantil e também atuou em movimentos sociais ligados à luta por moradia. Foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020 e ao governo do Ceará em 2022. Em 2026, foi novamente escolhido pela UP para disputar o Palácio da Abolição, tendo Catherine Teles (UP) como candidata a vice-governadora;

• Zé Batista (PSTU) 16: Zé Batista é operário da construção civil e presidente estadual do PSTU. Sua trajetória pública está ligada ao ativismo sindical, como dirigente das mobilizações dos trabalhadores da construção civil e coordenador da central sindical CSP-Conlutas. Em 2022, disputou o governo do Ceará pelo partido. Em 2026, foi novamente escolhido pelo PSTU para concorrer ao Palácio da Abolição, tendo Ivonete (PSTU) como candidata a vice-governadora.

Quando vai ser a eleição para o governo da Bahia?

A eleição na Bahia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.