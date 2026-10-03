Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Candidatos a governador no Ceará; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Ceará nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará (Divulgação/Governo do Ceará)

Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará (Divulgação/Governo do Ceará)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17h44.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Ceará nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Ciro Gomes, Danilo Soares, Delegado Huggo, Elmano de Freitas, Ieri Braga, Pedro Brito, Serley Leal e Zé Batista. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Ceará nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio de Ondina reúne o atual governador, antigos candidatos ao Executivo estadual, lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Ceará nas eleições de 2026:

Ciro Gomes (PSDB) 45: Ciro Ferreira Gomes tem 68 anos, é advogado e político. Natural de Pindamonhangaba (SP), cresceu em Sobral, no Ceará, onde iniciou sua carreira política como deputado estadual. Foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e deputado federal. Também ocupou os cargos de ministro da Fazenda, durante o governo Itamar Franco, e de ministro da Integração Nacional, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2026, Ciro retorna à disputa pelo governo do Ceará após mais de três décadas. Foi oficializado pelo PSDB em convenção realizada em julho, em uma aliança que reúne diferentes partidos, e tem o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) como candidato a vice-governador;

Danilo Soares (Democrata) 35: Danilo Soares tem 31 anos, é advogado trabalhista e penal e natural de Crateús. Segundo o material fornecido, sua candidatura ainda não havia sido formalizada no sistema da Justiça Eleitoral até a publicação do texto, e a chapa permanecia sem definição de candidato a vice-governador. O nome foi mantido entre os candidatos definidos para a disputa, mas a composição da chapa seguia incompleta;

Delegado Huggo (Missão) 14 : Huggo Leonardo de Lima Anastácio, conhecido como Delegado Huggo, tem 37 anos, é advogado, delegado da Polícia Civil e policial militar da reserva. Natural de Fortaleza, é formado em Direito e possui especialização em Processo Civil. Antes de ingressar na Polícia Civil, trabalhou como assessor e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará. Em 2026, foi escolhido pelo Missão para disputar o governo estadual após inicialmente ser apresentado como pré-candidato ao Senado. A legenda oficializou sua candidatura em julho, com Felipe Moreira (Missão) como candidato a vice-governador;

Elmano de Freitas (PT) 13 : Elmano de Freitas da Costa é natural de Baturité, no interior do Ceará, e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Antes de chegar ao governo estadual, atuou na defesa jurídica de sindicatos e movimentos sociais, foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo da capital. Em 2014, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2018. Em 2022, venceu a eleição para o Governo do Ceará no primeiro turno, com 53,69% dos votos válidos. Em 2026, busca a reeleição pelo PT e tem Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-governadora;

Ieri Braga (PCO) 29: Ieri de Sousa Braga Júnior tem 37 anos, é químico e servidor público da Universidade de Brasília (UnB). Natural de Cuiabá (MT), concluiu licenciatura em Química pela UnB em 2015 e atua no campus de Ceilândia. Segundo o material fornecido, também integra a direção do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), com atuação ligada à formação política e à organização dos servidores técnico-administrativos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal pelo Distrito Federal, recebeu 53 votos e não foi eleito. Em 2026, concorre ao governo do Ceará pelo PCO e tem Laerte Silva (PCO) como candidato a vice-governador;

Pedro Brito (Novo) 30 : Pedro Brito é advogado, nasceu em Fortaleza e atua como vice-presidente estadual do Partido Novo no Ceará. Entre 2019 e 2024, presidiu a Associação Nova Advocacia, entidade voltada para jovens advogados e ligada à OAB/CE. Sua candidatura foi definida pelo partido para a disputa estadual de 2026. Vera Lúcia (Novo) compõe a chapa como candidata a vice-governadora;

• Serley Leal (UP) 80 : Serley Leal tem 44 anos, é bancário e economiário e nasceu em Iguatu, no interior do Ceará. Participou da fundação da Unidade Popular (UP) no estado e integra o diretório estadual da legenda. Durante a graduação, participou do movimento estudantil e também atuou em movimentos sociais ligados à luta por moradia. Foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020 e ao governo do Ceará em 2022. Em 2026, foi novamente escolhido pela UP para disputar o Palácio da Abolição, tendo Catherine Teles (UP) como candidata a vice-governadora;

Zé Batista (PSTU) 16: Zé Batista é operário da construção civil e presidente estadual do PSTU. Sua trajetória pública está ligada ao ativismo sindical, como dirigente das mobilizações dos trabalhadores da construção civil e coordenador da central sindical CSP-Conlutas. Em 2022, disputou o governo do Ceará pelo partido. Em 2026, foi novamente escolhido pelo PSTU para concorrer ao Palácio da Abolição, tendo Ivonete (PSTU) como candidata a vice-governadora.

Quando vai ser a eleição para o governo da Bahia?

A eleição na Bahia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Ciro Gomes nas eleições de 2026? ＋

Ciro Gomes, candidato do PSDB ao Governo do Ceará, concorre com o número 45.

Qual é o número de Danilo Soares nas eleições de 2026? ＋

Danilo Soares, candidato do Democrata ao Governo do Ceará, concorre com o número 35.

Qual é o número de Delegado Huggo nas eleições de 2026? ＋

Delegado Huggo, candidato do Missão ao Governo do Ceará, concorre com o número 14.

Qual é o número de Elmano de Freitas nas eleições de 2026? ＋

Elmano de Freitas, candidato do PT à reeleição para o Governo do Ceará, concorre com o número 13.

Qual é o número de Ieri Braga nas eleições de 2026? ＋

Ieri Braga, candidato do PCO ao Governo do Ceará, concorre com o número 29.

Qual é o número de Pedro Brito nas eleições de 2026? ＋

Pedro Brito, candidato do Novo ao Governo do Ceará, concorre com o número 30.

Qual é o número de Serley Leal nas eleições de 2026? ＋

Serley Leal, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Ceará, concorre com o número 80.

Qual é o número de Zé Batista nas eleições de 2026? ＋

Zé Batista, candidato do PSTU ao Governo do Ceará, concorre com o número 16.

Quantos candidatos disputam o Governo do Ceará em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Ceará? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Ceará será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Ceará? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:CearáEleições 2026

Mais de Brasil

Pesquisa AtlasIntel no Pará: Lula tem vantagem sobre Flávio no 1º e 2º turno no estado

Candidatos a governador na Bahia; veja o número e os nomes

Agregador Inteligov/EXAME: Bezerra tem 41,11%, Dias, 21,75%, e Xavier, 21,69% no Rio Grande do Norte

Pesquisa AtlasIntel na Bahia: Jerônimo tem 51,5% e ACM Neto, 47,4% dos votos válidos no 1º turno

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa AtlasIntel no Pará: Lula tem vantagem sobre Flávio no 1º e 2º turno no estado

Mundo

Eleições começam fora do Brasil: brasileiros residentes na Nova Zelândia vão às urnas

Ciência

Navio de 500 toneladas afundado de propósito vira 'condomínio' de tubarões nas Maldivas

Mercado Imobiliário

Shopping na China movimenta bilhões com sete andares, 350 lojas... e zero clientes